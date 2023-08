Lavoro: dalla ristorazione all’industria, il mercato è in fermento. "Occasioni per tutti i curricula"

Pistoia, 10 agosto 2023 – Anche in pieno agosto, le provincie di Pistoia e della vicina Prato offrono decine e decine di offerte di lavoro nei più svariati ambiti, dall’industria al turismo, passando dalla ristorazione fino ai servizi.

Ecco le offerte attive più interessanti corredate dai contatti diretti con gli offerenti. Il signor Alessio Calistri ricerca a Larciano un montatore di infissi in legno. Si richiede esperienza nella mansione, possesso patente B e disponibilità a trasferte. Si offre contratto full time a tempo determinato. Informazioni al numero 338 4613148.

L’azienda Plurima Impianti ricerca, invece, un apprendista per cablaggio elettrico di quadri e manutenzioni all’interno di industrie. Preferibile possesso del diploma ad indirizzo tecnico-professionale. Necessario possesso della patente B. Luogo di lavoro in provincia di Prato. Informazioni e candidature al 351 7887655 oppure via e-mail a [email protected]

Nell’ambito industriale, Tdt Group ricerca un operaio addetto al taglio computerizzato di tomaie per calzature e attività di magazzino. Il candidato ideale ha una minima esperienza nel settore. Candidature e informazioni allo 0572 53538, oppure via e-mail a [email protected]

Geoclima Quarrata, invece, ricerca tre operai con interesse ad acquisire competenze per manutenzione caldaie. Viene richiesta licenza media e possesso patente B, buona manualità e voglia di imparare: non è richiesta, infatti, esperienza nella mansione. Contatti tramite la e-mail [email protected]

Pnp Tech ricerca un tecnico installatore per attività impiantistica e sistemistica per le infrastrutture di rete, diagnosi dei guasti, cablaggi, manutenzione apparecchi. Preferibile aver maturato esperienza pregressa nella mansione. Gradito possesso dei patentini PAV - PES - corso sicurezza lavoratori ad alto rischio. Gradita conoscenza del PLE 339 7946502. Candidature a [email protected]

Due posti come manutentori sono offerti da Autelcom. I candidati saranno attivi in piccole manutenzioni ordinarie di tipo elettrico e meccanico, quali sostituzione lampadine, lavaggio filtri, montaggio pezzi su impianti idraulici, da effettuarsi presso i clienti dell’azienda situati nelle provincia di Prato, Firenze e Pistoia. Informazioni e candidature a [email protected]

Cambiando totalmente ambito, a Pescia si ricerca un operaio giardiniere con esperienza. Si richiede: utilizzo di decespugliatore, motosega, tagliasiepi, macchina tosaerba, soffiatore ed altri attrezzi inerenti la manutenzione del verde. Sede di lavoro nei comuni di Altopascio e Pescia. Si richiede di inviare la candidatura con un curriulum vitae ad Arianna Fabris. Contatti al numero telefonico 340 6841794, oppure via e-mail [email protected]

Si ricercano, poi, cinque educatori con laurea in Scienza dell’educazione o similari per lavoro nella cooperativa Fuorischema. Le mansioni lavorative sono da svolgersi con alunni con disabilità, in contesti scolastici dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori. Informazioni al numero 0574 673201 o via e-mail [email protected] A Montecatini si ricercano due camierieri di sala.

Preferibile esperienza nella mansione in particolar modo nella gestione delle comande. Viene richiesto possesso patente B. Si offre contratto a tempo determinato per un anno. Per informazioni contattare il 393 6315694 (signor Davide Gialdini) oppure via e-mail [email protected]

A Prato si ricerca un apprendista assemblatore/montatore di schede elettroniche, sia con tecnologia SMT che THT. Necessario possesso del diploma ad indirizzo elettrico o elettronico. E-mail per candidarsi: [email protected]

Sempre in zona Prato, si ricerca un operaio mulettista. Richiesto possesso del patentino per il muletto in corso di validità; preferibile esperienza in ambienti produttivi. Orario full time su tre turni, da lunedì a domenica. Contratto iniziale in somministrazione con proroghe. Contattare la signora Carlotta allo 0574 076572 oppure all’e-mail [email protected] Nella zona di Agliana, infine, si ricercano addetti a telai meccanici e a macchinari per la tessitura e la maglieria in azienda specializzata nel settore dei tessuti. Per informazioni e candidature è possibile contattare il signor Giampiero Goti al numero telefonico 0573 73143. Ai candidati viene richiesta patente B ed gradita l’esperienza nel settore.

Francesco Storai