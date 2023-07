Obiettivo lavoro. Le aziende pronte ad assumere, sale l’attesa per Fendi

Pistoia, 20 luglio 2023 – Tornano le offerte di lavoro sparse nelle province di Pistoia e nella vicina Prato. Sono attive decine e decine di offerte nei più svariati ambiti, dall’industria al turismo, passando dalla ristorazione fino ai servizi.

Un territorio, quello pistoiese, che aspetta lo sbarco del colosso Fendi che aprirà i battenti a Serravalle all’inizio del 2025 portando con sé duecento posti di lavoro.

Ecco intanto le occasioni più interessanti corredate dai contatti diretti con gli offerenti. È possibile contattare il signor Andrea via e-mail all’indirizzo [email protected]

L’azienda Lustrino Servizi, invece, ricerca addetti e addette alle pulizie civili ed industriali per impresa operante nel settore delle pulizie.

Le zone di lavoro sono i comuni di Firenze, Scandicci, Prato e Montemurlo. Per informazioni e candidature è possibile scrivere a [email protected]

A Pescia si ricerca un disegnatore tecnico. La mansione è la realizzazione e sviluppo disegni tecnici, 2D e 3D,per il comparto arredo. Viene richiesta conoscenza del software Rhinoceros. Per informazioni contattare il signor Devid Tabani al numero telefonico 0572 477901 oppure via e-mail a [email protected] Offerte disponibili anche nel settore edile: si ricerca un tecnico di cantiere edile con esperienza.

Le sue mansioni saranno supervisione quotidiana per la realizzazione delle opere nel cantiere assegnato e monitoraggio avanzamento dei lavori e delle opere civili. Necessario laurea indirizzo ingegneria, architettura o diploma tecnico come geometra. Contattare l’ingegnere Andrea Peruzzi al 342 388113 oppure scrivere via e-mail a [email protected] . Passando al settore tessile, si ricerca un magazziniere: le mansioni sono di preparazione del campionario, spostamento pezze di tessuto, controllo qualità del tessuto, gestione e preparazione degli ordini. Contattare il signore Daniele Barghini al numero 338 5354608, oppure via e-mail a [email protected]

A Montemurlo la Termoidraulica Benini ricerca operaio idraulico da affiancare al personale specializzato aziendale per la posa, riparazione e manutenzione di impianti termoidraulici. Contattare il numero 0574 799393 oppure scrivere a [email protected] Azienda della Valdinievole ricerca un apprendista tecnico strumentista per attività di taratura e riparazione strumentazione elettronica. Viene richiesto diploma attinente al settore, buone conoscenze informatiche e conoscenze della lingua inglese al livello B1. Per informazioni o candidature contattare lo 0572 1750900 oppure via e-mail [email protected] Sempre nell’ambito industriale, Tdt Group ricerca un operaio addetto al taglio computerizzato di tomaie per calzature e attività di magazzino. Il candidato ideale ha una minima esperienza nel settore. Candidature e informazioni allo 057253538, oppure via e-mail a [email protected]

Geoclima Quarrata , invece, ricerca tre operai con interesse ad acquisire competenze per manutenzione caldaie. Viene richiesta licenza media e possesso patente B, buona manualità e voglia di imparare: non è richiesta, infatti, esperienza nella mansione. Due posti come manutentori sono offerti da Autelcom.

I candidati saranno attivi in piccole manutenzioni ordinarie di tipo elettrico e meccanico, quali sostituzione lampadine, lavaggio filtri, montaggio pezzi su impianti idraulici, da effettuarsi presso i clienti dell’azienda situati nelle provincia di Prato, Firenze e Pistoia. Informazioni e candidature a [email protected] Negozio di abbigliamento, invece ricerca un commesso o commessa con esperienza. Richieste buone capacità relazionali e conoscenze informatiche. Contattare Claudia al 334 3812085 oppure via e-mail [email protected] IA Pescia si ricerca un assistente alla poltrona all’interno di uno studio odontoiatrico della città.

Viene richiesta esperienza, patente di guida e conoscenze informatiche di base. É possibile contattare direttamente lo studio al numero 392 1321099 oppure [email protected]

Francesco Storai