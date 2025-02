Lavori sulla Bonellina. Da oggi allarme traffico

PISTOIADopo quasi un anno dall’inizio del cantiere che si è lentamente spostato da Casenuove di Masiano fino all’interno del centro abitato di Bonelle, adesso i lavori per la sostituzione e rinnovo della rete idrica portati avanti da Publiacqua arrivano nella parte più complessa, ovvero il chilometro e spiccioli che c’è fra l’incrocio di via dello Scannerino fino alla rotatoria della Vergine. L’impatto che questi lavori avranno sul traffico cittadino si inizierà a vedere dalla giornata di oggi: secondo quanto riportato da un’apposita ordinanza della Provincia, infatti, per quasi un mese – ovvero fino al 21 marzo prossimo – con orario 0-24 compresi i giorni festivi sarà completamente chiuso al traffico il sottopasso della A11 lungo via Bonellina nel percorso nord-sud (nello specifico per il tratto dal km 0+730 allo 0+840).

Pertanto per andare verso Ramini e Cantagrillo, sarà modificata la viabilità andando a tagliare una parte di spartitraffico poco prima di passare sotto la A11 e ci sarà una sola corsia di scorrimento per ogni senso di marcia nel sottopasso della Sp9 della variante di Bonelle fino alla successiva confluenza del traffico in uscita dalla frazione. Uno "stress-test" molto importante per tutta la viabilità della zona sud che, ogni giorno, è messa a dura prova per le lunghe code che si sviluppano intorno alla rotatoria de La Vergine: in questo modo, sicuramente, la fluidità del traffico sarà ridotta e gli incolonnamenti nelle ore di punta – ma non solo – potrebbero essere notevoli. I lavori di Publiacqua per la sostituzione della rete idrica sono finanziati da fondi Pnrr ed hanno già visto un percorso ben avviato che ha fatto procedere il cantiere dall’abitato di Casenuove di Masiano fino a via dello Scannerino creando soltanto disagi a chi viveva nei paraggi delle lavorazioni ma avendo sempre l’alternativa della variante di Bonelle.

Adesso tutto cambia, anche perché non ci saranno aperture parziali durante i weekend o in orario serale, con un ulteriore problema per chi esce dal centro abitato: infatti, complice la nuova corsia provvisoria verso sud, il flusso del traffico lungo la Sp9 prevede che per tutte queste persone si possa andare soltanto verso Ramini oppure svoltare in via Ombrone Vecchio passando per San Pierino Casa al Vescovo. In ogni caso la viabilità alternativa, fatta esclusivamente da strade di campagna che portano verso San Pantaleo o Pontelungo piuttosto che Piuvica, verrà messa a dura prova considerando anche la presenza dei mezzi che si muovono fra i numerosissimi vivai della zona.

S.M.