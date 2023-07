Lavori per un anno alla scuola “Rossi“

Sarà allestito a breve il cantiere per la completa ristrutturazione della scuola primaria ‘Modesta Rossi’ di Ponte alla Pergola. I lavori sono stati consegnati dal Comune di Pistoia alla ditta che si è aggiudicata l’intervento da oltre un milione e mezzo di euro, erogato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e risorse proprie del Comune. Dopo la gara, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Costruttori Qualificati Srl. Richiederanno l’intero anno scolastico quindi gli studenti saranno trasferiti nell’edificio che si trova allo Sperone, in via di Canapale, risultato idoneo. "In questi anni – sottolinea Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici – abbiamo tenuto alta l’attenzione sulla sicurezza e messa a norma dei plessi scolastici così da garantire ai nostri studenti spazi didattici sicuri e confortevoli. Siamo soddisfatti di aver trovato questa soluzione per lo spostamento, in modo che i bambini siano accolti in una scuola che può assicurare un buon comfort interno."

La soluzione individuata è stata presentata e discussa durante l’assemblea che si è svolta nei giorni scorsi. La dirigente scolastica Manila Cherubini e gli assessori Alessandra Frosini, per l’edilizia scolastica, e Benedetta Menichelli, per l’istruzione, hanno dato comunicazione dello spostamento, e delle ragioni che lo hanno determinato, ai docenti, al personale scolastico, alle famiglie dei nuovi iscritti e ai rappresentanti dei genitori degli alunni. L’intervento comprende opere edili e impiantistiche necessarie a rendere funzionali, agibili e completamente utilizzabili in sicurezza le cinque aule didattiche, la sistemazione dei servizi igienici e degli spazi comuni. Oltre a completare interamente le opere di consolidamento strutturale dell’edificio, sono previste opere di finitura interne ed esterne, impianti, abbattimento delle barriere.