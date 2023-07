Lavori alla primaria Modesta Rossi Gli spazi dovranno essere liberati

Nell’estate dei grandi spostamenti di scuole di ogni ordine e grado – la media "Marconi" che andrà in Porta al Borgo assieme alla primaria "Frosini", alcune classi del liceo scientifico che dovranno andare nei moduli prefabbricati perché le aule interne saranno inagibili e le "Cino" che torneranno in via Rossi ma con l’incognita del ritardo nella fine dei lavori – ci sono conseguenze anche nella periferia.

Fra luglio ed agosto, infatti, dovrà essere liberata anche la primaria "Modesta Rossi" di Ponte alla Pergola, che fa parte del comprensivo "Martin Luther King" di Bottegone, visto che sono in programma lavori importanti per poco meno di un milione e mezzo di euro ottenuti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione che si protrarranno per un tempo stimato di sei mesi: quindi almeno fino a Natale i bambini della scuola verranno spostati. Nello specifico, saranno fatti lavori per migliorare la totale utilizzabilità in sicurezza di cinque aule, la sistemazione dei bagni e degli spazi comuni oltre a consolidamento strutturale, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico.

Dopo un’attenta valutazione, il Comune ha individuato come spazio compatibile l’ex scuola de Lo Sperone che si trova in via di Canapale 9 e che, in passato, è stata sede della Circoscrizione oltre ad ospitare il seggio elettorale numero 48 e 49 a servizio proprio della frazione che si affaccia sulla limitrofa via Fiorentina. All’interno ci sarà lo spazio necessario per le cinque aule che devono essere spostate e, secondo quanto emerso dalla relazione tecnica pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Pistoia, non sono state rilevate "particolari criticità ad eccezione della presenza di alcune vulnerabilità secondarie". L’edificio è stato inaugurato nel 1975 ed ha una superficie coperta di 440mq, attualmente non utilizzato dopo che in passato aveva svolto anche la funzione di centro sociale comunale "Piccolo Principe".

Sempre secondo gli atti ufficiali, i lavori da effettuare dovranno coinvolgere prevalentemente i controsoffitti che, in alcune zone, sono particolarmente ammalorati e poi verrà posato un pavimento "flottante" in laminato sopra il linoleum attualmente presente. Il valore dell’intervento viene quotato con un esborso di 70mila euro per l’amministrazione comunale che, adesso, dovrà procedere all’assegnazione del cantiere: una volta partito quello alla scuola "Modesta Rossi", quindi, ci sarà il count-down per stabilire quante settimane gli studenti dovranno rimanere nella struttura dello Sperone.