Lavori alla ’King’, trasloco per alcune classi

Il Consiglio comunale di lunedì scorso ha approvato all’unanimità il provvedimento sull’uso temporaneo da parte del Comune di un immobile di proprietà privata in via Attilio d’Angela a Bottegone. Un’operazione necessaria per trasferire alcune classi della Martin Luther King in occasione dei prossimi lavori che interesseranno l’istituto scolastico. La delibera è stata presentata dall’assessore all’urbanistica Leonardo Cialdi.

"Si tratta di un edificio in via Attilio D’Angela a Bottegone, un open space di 420 metri quadrati con due servizi igienici e due uffici con accesso indipendente dall’esterno – afferma l’esponente della giunta –, libero su quattro lati con una corte esterna, in parte pavimentata e in parte a verde, che il privato darà in uso temporaneo all’Amministrazione per poter trasferire alcune aule scolastiche dell’istituto comprensivo Martin Luther King. Il suo uso di destinazione, attualmente artigianale, dovrà essere pertanto temporaneamente modificato".

"I privati hanno acquisito l’edificio attraverso un bando del Comune del 2021 – ha ricordato l’assessore all’urbanistica – . La proprietà privata lo metterà a disposizione del Comune, su nostra richiesta. Prossimamente l’edificio scolastico sarà interessato da importanti lavori di ristrutturazione. Si tratta di un intervento per la sicurezza sismica, nell’ambito del Piano delle periferie e Bottegone smart city".