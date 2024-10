Lavori al cimitero di Cintolese. Saranno realizzati nuovi loculi. Un intervento da 270mila euro

Approvato a Monsummano il progetto esecutivo per la realizzazione di 44 nuovi loculi al cimitero di Cintolese. Il piano è già passato al vaglio della giunta De Caro e, da quanto emerso, è già a disposizione del Comune l’importo necessario, pari a circa 270mila euro, per la loro realizzazione. Non sono ancora noti i tempi di avvio del cantiere solo perché il progetto approvato deve finire ancora il suo iter burocratico. "Si tratta della realizzazione di 44 forni – spiega l’assessore ai lavori pubblici con delega anche ai cimiteri comunali – ormai necessario al cimitero di Cintolese. Abbiamo già pronto e approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo, e lo porteremo a breve in consiglio comunale". Una volta approvato in quella sede, il progetto potrà essere realizzato nei tempi decisi. "I loculi saranno costruiti in quello che è stato definito il nuovo quadro 57 del piano cimiteriale che abbiamo come Comune di Monsummano e si tratterà – prosegue l’assessore – di una serie di forni a 4 o 5 livelli che si svilupperanno verso l’alto. Al momento, trattandosi del cimitero di Cintolese, possiamo dire che possono bastare per soddisfare la domanda per un po’, tuttavia va detto che per appagare le necessità di una città come la nostra, ogni due anni o due anni e mezzo dovremmo costruirne di nuovi. Se poi sempre più persone dovessero scegliere l’opzione della cremazione delle salme, il problema degli spazi si ridurrebbe di certo". Intanto negli atti del Comune di Monusmmano si legge che "la tipologia dei lavori progettati, costituiti in gran parte da strutture in cemento armato, rende obbligatoria l’effettuazione del collaudo statico in corso d’opera. Considerati i carichi di lavoro e la mancanza in organico della figura professionale di cui trattasi, per la prestazione in oggetto è necessario rivolgersi ad un professionista esterno qualificato".

La scelta è ricaduta sull’ingegner Cristian Porciatti dello studio IeS Ingegneria e Soluzioni di Empoli, per poco più di 5.500 euro. Intanto al cimitero di Monsummano capoluogo si attende il 2025 per il completo sgombero dell’area nella zona nuova di inumazione a terra per la creazione di nuovi loculi anche in quel caso, ma che, a differenza di quelli previsti a Cintolese, dovrebbero essere bassi e non sviluppati verso l’alto.

Arianna Fisicaro