Lavorare oggi nel vivaismo "Ecco i nuovi ruoli utili"

La prima edizione di “Green Job“ al Nursery Campus di Vannucci Piante è stato un bel successo di partecipazione e di attenzione, non solo verso la realtà vivaistica principale del nostro territorio ma soprattutto per la voglia di tante persone di avvicinarsi a questo mondo, approcciandolo in maniera differente rispetto al passato, pronti magari ad entrarne a far parte dopo un apposito colloquio col management aziendale.

"Perché oramai il vivaismo non è più solo vanga, zappa e vasetteria": ecco il mantra del padrone di casa, Vannino Vannucci, che assieme al suo responsabile marketing Andrea Massaini ha ipotizzato e pensato questo appuntamento (19 e 20 maggio scorsi) che è fondamentale, anche per l’azienda stessa, per trovare nuove figure da inserire al proprio interno. Una due giorni, in via Bonellina, densa di appuntamenti sia a livello psicologico su come approcciarsi al mondo del lavoro che didattico con la presenza dell’agenzia formativa San Giovanni. Il tutto immersi nel verde e pronti a scoprire le bellezze del Campus.

"Abbiamo avuto un approccio soft, improntato a capire quali sono le aspirazioni di chi si è presentato – ammette Vannino Vannucci – perché conoscere il carattere e le aspirazioni di chi sta cercando una occupazione è fondamentale. Si sono presentati tanti giovani ma anche numerose persone più in là con l’età e questo è un aspetto importante". Esperienze formative decisive per entrare a far parte di un settore trainante della nostra economia e in continua evoluzione. "Ci siamo dovuti adeguare al mondo, non siamo solo i migliori produttori d’Europa – prosegue Vannucci – ma dobbiamo promuovere quello che di buono stiamo facendo, specialmente oggi che c’è grande bisogno di verde e di sostenibilità. L’approccio di chi si avvicina è buono, proprio perché rispetto a qualche anno fa c’è la necessità anche di altri ruoli: il vivaismo non deve essere un ripiego o la seconda scelta, ma la prima per i pistoiesi, e non solo, anche perché oramai nelle nostre aziende ci sono dipendenti che arrivano da 10-15 Paesi di tutto il mondo. Mi ha fatto piacere, inoltre, parlare anche con persone che non sono più giovanissime e che si vogliono rimettere in discussione perché magari si trovano in un’azienda che non gli dà modo di crescere e migliorare".

Con queste premesse, e vista l’accoglienza data al progetto, l’obiettivo della Vannucci Piante è di raddoppiare l’appuntamento annuale con “Green Job“ facendone una seconda edizione fra settembre ed ottobre. "Un esperimento riuscito – conclude Vannucci – cercheremo di rifarlo, migliorandolo, perché fa piacere avere avuto interesse e le persone si sono approcciate seriamente".

Saverio Melegari