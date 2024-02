Lavorare nel day hospital oncologico. Il premio a Mariella e allo staff

PISTOIA

Si è tenuto il primo appuntamento di "Voglia di Vivere inForma", serie di eventi organizzati dalla associazione con la Biblioteca San Giorgio per dare informazione sulla salute sotto vari aspetti. In questo primo incontro si è messo a fuoco il tema della psico-oncologia, per il quale Voglia di Vivere e Ail Pistoia (Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mielomi) si sono aggiudicate onori e oneri di una manifestazione di interesse che le vedrà con Beatrice De Biasi e Antonella Moschiano, psico terapeute di fiducia, negli ospedali di Pistoia e di Pescia, a supportare i pazienti oncologici. Apprezzato il saluto di Elisabetta Surrenti, Dirigente medico Sosd Pisco-oncologia. Nella gestione della malattia, ruolo sempre più strategico è riconosciuto ai sanitari, per l’approccio nei rapporti coi pazienti secondo un "prendersi cura" in cui le competenze tecniche si fondono con la dedizione, fino a diventare il trait d’union che trasmette sicurezza e fiducia. In questa chiave di lettura si interpreta il gesto che ha colto con sorpresa Mariella Margelli, però accuratamente organizzato da Voglia di Vivere e Ailgrazie alla "complicità" del Direttore della struttura oncologica di Pistoia e Pescia, Mauro Iannopollo.

Mariella è la Caposala al day hospital oncologico del San Jacopo, su di lei pesano responsabilità gestionali e umane importanti, alle quali senza mai perdere il sorriso riesce a tenere testa per garantire cure e serenità ai pazienti. Con queste motivazioni le è stata consegnata una targa, a riconoscimento e ringraziamento del suo impegno, professionalità, umanità. Un gesto che, nelle intenzioni di Voglia di Vivere e Ail, si estende a tutto il personale del day hospital, come la stessa Margelli ha ricordato, quotidianamente con lei in prima linea per prendersi cura di corpo e spirito delle persone che affidano loro la propria vita.

Alessandra Chirimischi