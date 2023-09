L’attrice americana Sarandon avvistata in giro per Pistoia

L’attrice americana Susan Sarandon, applauditissima giovedì sul red carpet di piazza del Giglio, ha ricevuto il Premio alla carriera del “Lucca Film Festival“: ieri l’avvistamento in centro a Pistoia tra negozi e locali. "Sono veramente emozionata di essere qui, mia nonna viveva a Coreglia, ha vissuto lì prima di trasferirsi negli Stati Uniti. Ho origini siciliane e mia figlia ha un padre di Roma. Quindi il mio legame con l’Italia è forte – aveva detto a Lucca –. Mi dispiace dover ripartire presto, ma devo tornare al lavoro". Sarandon ha presenziato alla proiezione del film Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. La scelta è ricaduta su una pellicola che non la vede protagonista per via dello sciopero che da mesi coinvolge lo star system hollywoodiano, che prevede appunto l’impossibilità, di chi sciopera, di presentare un proprio lavoro. Un film al quale l’attrice è molto legata anche perché a farglielo conoscere è stato proprio l’ex compagno italiano.