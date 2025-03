L’assemblea all’hotel Sichi. Ciaspolata e altri eventi

Gli appuntamenti degli Stati generali della montagna di Fratelli d’Italia, in programma nel Comune di Abetone Cutigliano, andranno avanti fino a domani. L’evento più atteso, dopo l’incontro tenutosi ieri con il ministro Santanché, è per oggi alle 15.30 all’albergo Sichi a Pian degli Ontani con l’assemblea regionale degli iscritti del partito, presieduta dal consigliere regionale Alessandro Capecchi. Alle 17, poi, incontro con Giovanni Donzelli (responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI), Alessandro Tomasi (sindaco di Pistoia e indicato dal partito come candidato presidente della Regione alle prossime elezioni) e l’onorevole Chiara La Porta sul tema ‘La sfida di Fratelli d’Italia per la Regione Toscana’. In contemporanea, sempre all’hotel Sichi, è previsto anche il Coordinamento regionale di Gioventù nazionale. Il programma della giornata odierna degli Stati generali della montagna prevede alle 9.30 una ciaspolata dall’Orto botanico al lago Nero e ritorno e alle 10 un tour dei musei del territorio (museo della Gente, museo della Linea gotica e bunker, museo dello Sci). A mezzogiorno l’appuntamento è a Cutigliano con una visita al paese e pranzo da Fagiolino. Dopo gli incontri a Pian degli Ontani alle 19 sarà la volta dell’aperitivo coi vini della viticoltura eroica, intrattenimento musicale folcloristico con canti e musiche popolari e torneo di calcio balilla. Alle 20 cena con degustazione di prodotti tipici ‘Dal bosco alle castagne, ai pascoli, ai monti, agli alpeggi’ e alle 22 serata vintage con festa anni Settanta-Ottanta e premiazione del miglior abbigliamento vintage. Domani la maggior parte delle attività si sposterà in Val di Luce, dove a partire dalle 9.30 sarà aperto il villaggio. Alle 10 via alla ciaspolata Val di Luce-Passo di Annibale e ritorno, mentre alle 10.30 si terranno i campionati toscani di sci di Fratelli d’Italia. Per chi non scia l’appuntamento, sempre alle 10.30, sarà invece con visita a un laboratorio di trasformazione di prodotti del sottobosco e relativa degustazione. Chiusura della tre giorni sulla neve per il partito di Giorgia Meloni alle 12.30 in Val di Luce con ‘disco-neve’ e aperitivo, pranzo e premiazione della gara di sci.

co.da.