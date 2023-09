L’Asl sceglie l’eccellenza pistoiese. C’è Bertocci per la centrale 118 Sud

Un medico specializzato in emergenza-urgenza, arrivato a dirigere, nel 2018, la relativa struttura sul territorio pistoiese, nella medesima sede della centrale Cross-Crm. E, dallo scorso 18 settembre, nominato direttore della centrale operativa 118 Sud (Livorno-Pisa). Parliamo del pistoiese Nicola Bertocci, 58 anni, che tra le altre cose è stato responsabile del progetto di telemedicina a Pistoia che ha consentito, in questi anni, di intervenire immediatamente sui pazienti attraverso la sinergia tra il personale della centrale, i familiari e l’équipe del 118, grazie all’uso delle videochiamate. Tra l’altro, proprio la centrale di Empoli-Pistoia è la prima ad aver usato questo sistema.

Dottore, come è arrivato a guidare una centrale operativa del 118?

"Mi sono specializzato in medicina d’urgenza e poi attraverso tanti corsi di formazione e esperienza ho guidato dal 2018 la struttura di Pistoia. Faccio ancora parte della centrale regionale delle maxi emergenze guidata da Piero Paolini, ma dal 18 settembre sono in servizio come direttore del 118 di Livorno-Pisa".

Nella sua lunga carriera in città, quali gli episodi ’pistoiesi’ che ancora ricorda per il grande lavoro effettuato?

"Non posso dimenticare il trasferimento dal vecchio al nuovo ospedale, organizzato alla perfezione anche grazie alla proficua collaborazione che a Pistoia abbiamo da sempre con il mondo del volontariato. C’è poi stata la famosa bufera di vento e non per ultimo, purtroppo, il covid".

Cosa lascia sul territorio?

"Grazie proprio all’ottimo rapporto con il volontariato pistoiese e grazie all’enorme lavoro fatto insieme al dottor Paolini, Pistoia è riuscita ad investire molto sulla defibrillazione precoce. Penso quindi alla distribuzione dei massaggiatori cardiaci su tutti i mezzi di soccorso e alla telemedicina dedicata alle patologie tempo dipendenti".

Cosa invece trovato nella nuova centrale?

"Sono venuto qui mosso da grande entusiasmo, portandomi dietro 25 anni di lavoro alla centrale di Pistoia. Ho trovato ottime professionalità, lavoreremo bene. Mi consenta però un ringraziamento…."

Prego.

"Il mio grazie più grande va al dottor Piero Paolini, perché se sono qui alla direzione della centrale 118 Sud lo devo ai suoi insegnamenti. Per me è un maestro oltre che un grande amico".

Michela Monti