"L’Asino che vola", teatro per ragazzi

Da domani, lunedì 31 marzo, torna "L’Asino che vola-Rassegna di spettacoli per ragazzi e famiglie" che animerà il teatro Moderno di Agliana, e non solo, con tante iniziative per bambini, ragazzi, famiglie e docenti. Il progetto, realizzato dall’associazione culturale Il Moderno con il patrocinio del Comune di Agliana, il contributo di Cesvot, il sostegno della direzione didattica e delle associazioni, raggiunge la settima edizione, conseguendo negli anni una crescente adesione, fino a superare i 1700 partecipanti. Spettacoli di burattini a cura di Linda Di Giacomo e Gran Teatro dei Piccoli, letture sceniche di Alessandro Luchi e Veronica Natali, esibizioni di clownerie di Andrea Sabatini, si alterneranno da domani al 15 aprile sul palco del ridotto del Moderno e nelle scuole del comprensivo Sestini che ha accolto con enfasi le iniziative. Gli eventi nel ridotto sono: "Raperonzolo tirami su!" e "Le straordinarie avventure di un gatto e le sue calzature" a cura di Gran Teatro dei piccoli e Linda Di Giacomo. Nelle scuole saranno proposti: "Primo giorno di scuola" scritto, diretto e interpretato da Andrea Sabatini e "Le meravigliose avventure di un burattino", riduzione e adattamento di Alessandro Luchi e Veronica Natali. Due gli appuntamenti nella sala principale del Moderno: sabato 5 aprile, alle 21, "Bar Italia in tour" regia di Elisabetta Bresci, produzione Danzarte. Domenica 13 aprile, alle 17.30, "Coppelia" regia di Irene Sgobbo, Accademia Danza Studio 44; [email protected]; 0574.673887.

p.s.