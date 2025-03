L’arte del riciclo, il vintage. Second hand fashion in vetrina

Forse non tutti sanno che in centro a Lamporecchio è aperto da tempo un bazar di vestiti usati. Tutti noi abbiamo negli armadi vestiti che non usiamo, ed è possibile portarli ogni lunedì dalle 16 alle 18, presso i locali dell’ex asilo della parrocchia, dove dei volontari della Caritas selezionano i vestiti migliori, in buono stato, mettendoli a disposizione in cambio di un’offerta presso il Bazar del Vintage. Magliette, vestiti, indumenti intimi, calzature e biancheria per la casa possono essere regalati, dandogli così una nuova vita. L’attività, che si affaccia sulla via principale del paese, è piccola, accogliente e piena di vestiti. La piccola vetrina mette subito in mostra una scelta di indumenti vari, appoggiati in bella mostra o fatti indossare ai due manichini lì presenti; entrando nel locale, veniamo accolti con gentilezza dalla persona che lo gestisce, e ci rendiamo conto della grande quantità di capi d’abbigliamento di tutti i tipi che riempiono lo spazio.

Un arcobaleno di occasioni, che delizia la vista come il buon odore di vestiti stimola l’olfatto. L’idea di questo magazzino è nata per dare una nuova vita ad oggetti e indumenti usati e raccogliere fondi per attivare progetti nella nostra comunità; è un’idea importante per molti motivi. Prima di tutto per non buttare indumenti ancora buoni e poi per permettere a persone bisognose di ottenere dei vestiti a buon prezzo, oltre alla beneficenza che ricade indirettamente sul nostro paese. I soldi ricavati, infatti, vengono usati per finanziare vari progetti della parrocchia. La signora Stefania Gelli gestisce, insieme ad altri volontari Carla e Graziella e Paolo della parrocchia e della Comunità Solidale, questo negozio; durante la settimana selezionano gli indumenti e il venerdì mattina, durante il mercato settimanale del paese, espongono i vestiti. Nella bottega non ci sono solo capi vintage ma anche vestiti di brand famosi tra i giovani.

Come le è venuta l’idea di aprire un negozio di vestiti?, le abbiamo chiesto. "Ho sempre lavorato in questo campo, facevo la commessa in un negozio a Pistoia, e adesso che sono in pensione ho deciso di dedicare il mio tempo libero al volontariato cercando di aiutare chi ha bisogno. Anche voi ragazzi potete contribuire non solo riciclando i vecchi abiti o comprando con una piccola offerta presso il negozio posto in via Antonio Gramsci ma soprattutto facendo passaparola". Rivolgiamo un sentito ringraziamento alla Caritas e alla Comunità Solidale di Lamporecchio per l’opportunità che ci hanno dato di rifarci l’armadio in modo utile.