"L’angolo sfizioso" festeggia trent’anni di attività con una targa

C’era una volta, si dice con un pizzico di rimpianto ma, qualcosa che resiste c’è ancora. Così, memori di quando a Maresca c’erano una dozzina di spacci alimentari "familiari", si scopre che questa tradizione è tenuta in vita da Cristina Ceccarelli e Marco Aschieri, recentemente celebrati da Confcommercio di Pistoia e Prato, con la consegna di una targa per i primi trent’anni di attività. L’angolo sfizioso, questo il nome del negozio che, in questi trent’anni ha subito una serie di trasformazioni senza perdere la sua identità, troneggia sulla piazza a testimoniare l’orgoglio di esserci. Così, affiancati alle derrate alimentari si trovano diversi utili servizi, iniziando da quelli dell’Emporio della salute, che fa risparmiare tempo e chilometri a chi ha bisogno di una serie di prestazioni. Poi c’è l’inevitabile, spesso piacevole, servizio informazioni, ovviamente di tutti i generi, dalla viabilità agli affitti, e poi, perché no, anche per fare la spesa.

Andrea Nannini