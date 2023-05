Lamporecchio: chiusa ed evacuata una scuola per forte odore di gas

Lamporecchio (Pistoia), 25 maggio 2023 - All’improvviso, un forte odore di gas, che ha provato anche dei malesseri in alcuni bambini. Stamani la scuola primaria Berni di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, è stata chiusa ed evacuata in via prudenziale per un forte odore di gas, avvertito dagli insegnanti e dai piccoli alunni.

Sul posto è intervenuto il personale medico, che ha ritenuto di sottoporre alcuni alunni e collaboratori a ulteriori accertamenti, ma non è stata rilevata una particolare sintomatologia. È stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno escluso la presenza di gas metano, di monossido di carbonio e altre sostanze con elementi di tossicità.

"D'accordo con i vigili del fuoco e con gli uffici comunali - spiega il sindaco Alessio Torrigiani - abbiamo ritenuto corretto adottare un'ordinanza urgente per la chiusura della scuola ed evacuare completamente l'edificio. Stiamo monitorando tutte le fasi insieme alle forze dell'ordine in modo da comprendere le cause dell'accaduto”.

Aggiornamenti in serata

Non è emerso niente che possa ricondurre il forte odore di gas direttamente a impianti o attività svolte all'interno dello stesso edificio. Pertanto domani l'amministrazione comunale - in accordo con la direzione didattica - ha deciso che la scuola primaria sarà regolarmente aperta. Dimessi anche i tre bambini che, in via precauzionale, erano stati portati per accertamenti al pronto soccorso e per i quali non è stata riscontrata una particolare sintomatologia.