Paura a Impruneta, doppie sirene per un incendio e una fuga di gas

Impruneta (Firenze), 23 maggio 2023 – Doppia paura a Impruneta, per un incendio prima e poi per una fuga di gas che si sono verificate a poco tempo di distanza l’una dall’altra questa mattina martedì 23 maggio. Le prime sirene dei Vigili del fuoco del comando di Firenze si sono udite alle ore 5 e 25, in via di Lanciola, per un incendio che ha coinvolto un quadro elettrico situato in un armadio esterno alle abitazioni. I vigili del fuoco hanno estinto l'incendio e messo in sicurezza l'area in attesa del ripristino da parte dei tecnici della società elettrica.

Non risultano persone coinvolte e non ci sono immagini dell'intervento. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono poi intervenuti intorno alle ore 7.30, sempre nel comune di Impruneta, per una fuga di gas a seguito di un urto accidentale causato da un furgone ce era finito contro un contatore. I vigili del fuoco hanno garantito la sicurezza dell’area in attesa della riparazione, avvenuta grazie all’arrivo dei tecnici di Toscana Energia. Fortunatamente la fuga di gas, grazie ai tempestivi soccorsi, non ha avuto conseguenze e non risultano persone coinvolte.

