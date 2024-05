Lampioni a led. Più sicurezza e risparmio

Nuova illuminazione al parco Pertini, per aumentare la sicurezza riducendo anche i consumi energetici. Lo annuncia il Comune: "Un significativo passo avanti nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza pubblica con la modernizzazione dell’illuminazione del parco Pertini. Grazie ai fondi governativi, i tradizionali lampioni saranno sostituiti con innovativi dispositivi Led di Schréder, leader mondiale in soluzioni per l’illuminazione smart. Il rinnovamento includerà l’installazione di sistemi avanzati di telegestione e l’uso di luce dinamica, che non solo aumenteranno l’efficienza energetica, ma migliorano l’esperienza complessiva per i visitatori del parco, preservando al contempo la fauna aviaria e ittica del lago. Questa iniziativa segue gli interventi degli anni precedenti e segna un ulteriore passo del Comune verso la trasformazione in una “smart city“. Oltre al parco Pertini – prosegue la nota – il Comune proseguirà con la sostituzione dei lampioni obsoleti nel territorio, aumentando la sicurezza degli spazi urbani". L’inizio degli interventi è previsto nei mesi estivi e si dovrebbe concludere in un mese. p.s.