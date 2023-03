L’Amministrazione illustra i punti salienti del Piano strutturale

La serie di tre incontri suppletivi per spiegare le linee guida del nuovo Piano strutturale si sono conclusi con l’appuntamento di martedì sera in Sala Maggiore a Pistoia. L’assessore al governo del territorio, Leonardo Cialdi, ha ribadito quelli che saranno i punti fondamentali, spiegando nel dettaglio le idee che hanno portato a disegnare la Pistoia del futuro. Un incontro partecipato visto la presenza di molti cittadini che hanno così potuto prendere atto delle intenzioni dell’attuale Amministrazione. Uno dei punti fondamentali riguarda la progettazione, le infrastrutture stradali. Si parte dalla variante di via Montalese da Sant’Agostino a via Berlinguer a Montale, l’asse dei vivai i cui lavori riguardano Autostrade Spa con la realizzazione del nuovo casello all’altezza di Badia a Pacciana da cui partirà una strada che terminerà con una rotonda in via Toscana. Ma anche un prolungamento della strada che attraversa l’abitato di Chiazzano e si ricollega alla variante di via Montalese utile a scaricare il traffico industriale e vivaistico. Interventi ci saranno in via Salvo d’Acquisto con uno sfogo della viabilità sul Ponte Europa creando una viabilità parallela a viale Adua. La variante di Candeglia con un prolungamento della superstrada che arriverà oltre il ponte dei Carabinieri. Si punta inoltre al potenziamento della zona industriale e alla costruzione di una doppia cintura verde.

Maurizio Innocenti