L’Aglianese nelle mani di Fossati "Vogliamo vincere il campionato"

Cambio al vertice dell’Aglianese. La proprietà del club neroverde passa dalle mani di Angelo Perriello a quelle di Fabio Fossati, che con il suo Gruppo AF Costruzioni ha acquistato il 90% del pacchetto societario. "L’obiettivo è vincere il campionato e andare in serie C": queste prime – importanti – parole del neo-presidente, imprenditore fiorentino di 43 anni. La notizia dell’acquisizione è stata diffusa ufficialmente nel pomeriggio di ieri con una nota: "L’ Aglianese Calcio 1923 è lieta di informare che è stato definito il preliminare per il passaggio di proprietà del 90% del pacchetto societario da L’Arte dello Sport srl alla Financial Consulting Advisory srl, supportata da Gruppo AF Costruzioni spa – si annuncia –. L’obiettivo principale del nuovo assetto societario è quello di fornire nuova linfa all’intera area sportiva e un nuovo management al club, dando così continuità al percorso intrapreso da L’Arte dello Sport srl. L’obiettivo – prosegue la nota – è costruire una società più strutturata e più solida che possa portare in alto i nostri colori e la nostra gloriosa società nell’anno del centenario, e che possa ambire ad un campionato da vertice".

Inizia dunque ufficialmente l’era di Fabio Fossati e del Gruppo AF, realtà di Calenzano che si occupa di costruzioni e che in particolare, negli ultimi anni, ha concentrato la propria attività sulle opere di ristrutturazione energetica. Fossati che nelle scorse settimane aveva provato invano a prendere la Pistoiese, visto che dopo un’iniziale apertura dell’amministratore Gammieri era arrivato il "niet" del proprietario De Simone. E che successivamente ha dirottato le sue attenzioni sull’Aglianese, chiudendo rapidamente la trattativa per rilevare il club neroverde. "Sono soddisfatto ed emozionato – ci ha raccontato Fossati, che con la sua azienda è già official partner della Fiorentina – l’ambizione è grande, non nascondo che vogliamo provare a vincere il campionato e andare in serie C".

Inutile dire che per farlo seriamente serviranno risorse ingenti e profili qualificati, ad ogni livello. Il tutto in tempi rapidi, visto che l’inizio della stagione è alle porte. "Il budget sarà congruo – rassicura – la Financial Consulting Advisory è una società costituita ad hoc, al momento ci sono solo io ma dietro di me ci sono degli imprenditori importanti. Quanto alla dirigenza, abbiamo già individuato amministratore delegato, direttore sportivo e responsabile dell’area tecnica – rivela –: tutte persone con esperienza, che hanno già lavorato nel mondo del calcio ad alti livelli. Il nuovo management sarà operativo al più presto, a giorni la presentazione ufficiale". Sarà quindi addio con il direttore sportivo Marco Tosi, ingaggiato da Perriello appena un mese fa, mentre per quanto riguarda staff tecnico e calciatori non ci sono contratti in essere.

Dalla Pistoiese all’Aglianese, insomma, il passo è stato breve: "Come già detto, volevamo investire nel territorio – ricorda –: chiusa la porta arancione, ci siamo concentrati su quella neroverde. Del resto anche l’Aglianese è una società gloriosa, con cento anni di storia: dimostreremo sul campo di non essere da meno rispetto a Pistoiese e Prato", conclude Fossati. Dall’altra parte si chiude dopo solo un anno l’avventura in neroverde di Perriello, anche se "L’Arte dello Sport srl rimarrà ugualmente all’interno della società con una quota del 10% e con mandato per la gestione dei rapporti marketing e pubblicitari – si legge nel comunicato –, attraverso la realizzazione di una serie di iniziative che verranno intraprese durante tutta la stagione".

Alessandro Benigni