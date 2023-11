L’acqua è di nuovo potabile

L’acqua è tornata potabile in tutti i comuni interessati dagli eventi alluvionali in Toscana secondo quanto riferisce Publiacqua con una nota. In particolare Publiacqua ha chiesto ai Comuni di Campi Bisenzio, Carmignano, Montale, Poggio a Caiano, Quarrata e Serravalle Pistoiese la revoca delle rispettive ordinanze di non potabilità. Questo, spiega la stessa nota, "in virtù dei controlli effettuati in questi giorni sui punti di controllo della rete idrica e sull’uscita dei locali impianti che hanno dato esito dovunque negativo. L’acqua è quindi nuovamente utilizzabile per tutti gli scopi, compresi quelli potabili e alimentari".