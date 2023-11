"Labirinti" la personale di pittura di Silvia Percussi. Quindici opere recenti e l’"Omaggio a Calder"

Si apre giovedì 23 novembre (ore 18) negli spazi della Banca Mediolanum di Pistoia (Corso Gramsci 67, angolo San Vitale) la mostra personale di pittura "Labirinti" dell’artista pistoiese Silvia Percussi. L’artista presenterà una quindicina di opere recenti di cui alcune create appositamente per l’evento intitolate "Omaggio a Calder". Fiorentina di nascita, Silvia Percussi ‘respira’ arte sin da bambina restando "impigliata in questo groviglio artistico". Decisivo in particolar modo i legami con la zia Evandra, allieva di Rosai, che quotidianamente la portava in giro nella vecchia Firenze fatta di studi artistici di noti pittori e gallerie varie, dove le avanguardie artistiche del dopoguerra primeggiavano. Poi i contatti con lo zio Luiso Sturla, pittore informale, parte del Mac di Milano. Per Percussi è stato quindi naturale crescere nella volontà ferma di esprimere le proprie emozioni attraverso la pittura. Scarabocchiare su foglietti in collo alla madre – si legge nella sua biografia –, poi disegnare, dipingere su fogli e quaderni fin da ragazzina e poi su tele nel suo amato studio tra i tetti del centro storico di Pistoia, sono stati e sono tutt’ora la sua passione quotidiana. Lo studio, il suo regno, la sua isola felice, il suo rifugio e come un riccio vi si rinchiude e le emozioni poi tradotte in triangoli, rettangoli, quadrati. Emozioni fatte di colore, ma anche di materiali vari. Sabbie, chiodi, viti, garze, juta, carte e cartoncini, materiali poveri, di cui Silvia è padrona. Tante le mostre, collettive e personali, he l’hanno vista protagonista in tutta Italia". La mostra sarà visitabile fino al 20 dicembre negli orari di apertura della Banca, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30.

l.m.