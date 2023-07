Un appuntamento importante con la cultura. Domani, sabato 15 luglio, alle 18 nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia ci sarà la presentazione del libro "La Via Lattea del cuore" (Papyrus communication) scritto da Lorenzo Calcagno, Edoardo D’Onofrio e Leonardo Biagini con le illustrazioni di Walter Di Piazza. "Si tratta di un lavoro a quattro per descrivere quattro punti di vista differenti sul mondo che si uniscono per ristabilire un’idea di equilibrio nuova", scrivono gli stessi.

Modera l’incontro, con gli autori, il filosofo Jacopo Golisano. Per informazioni 334 3360972 (Leonardo).