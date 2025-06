La Valdinievole rappresentata anche a Dubai

Nei giorni scorsi, Luca Piattelli ha inaugurato il suo secondo salone all’estero: dopo quello di Nuova Dehli, in India, ne ha aperto un altro negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai. "Un nuovo progetto che prende vita- commenta l’imprenditore chiesinese –siamo molto orgogliosi di questo straordinario risultato. Esportare il Made in Italy con orgoglio in tutto il mondo". Nella trasferta araba è stato accompagnato dal sindaco Fabio Berti, che ha partecipato all’inaugurazione indossando la fascia tricolore.

"Un annetto fa, nel corso di una delle serate in piazza dell’Estate Chiesinese- spiega il primo cittadino -Piattelli mi anticipò l’apertura del primo salone italiano in India, mi disse: ’Se ce la facciamo, apriremo il primo salone italiano a Dubai’. Gli risposi che se fossi riuscito avrei partecipato con la fascia tricolore all’inaugurazione. Poco dopo mi confermò la notizia. Gli dissi: ‘Intanto rinnovo il passaporto, se riesco vengo’. E così ho fatto: il 24 maggio sono partito, e sono rientrato il 27. Abbiamo inaugurato il 26 pomeriggio; avrebbe dovuto partecipare anche l’ambasciatore italiano, ma a causa di un contrattempo non ha potuto esserci; il giorno dopo, però, ha invitato tutti in ambasciata. Ci tengo a sottolineare che questa è stata una mia iniziativa, ho viaggiato interamente a mie spese. Ho ritenuto giusto intraprendere il viaggio per andare a rendere omaggio a un imprenditore che si sta facendo largo nel mondo. E se i suoi collaboratori riusciranno a metterci l’impegno che ci mette lui - sottolinea Berti -avrà sicuramente un grosso successo. Insomma- conclude -mi sembrava giusto dire grazie, in qualche modo, a una persona che sta portando in giro per il mondo il nome di Chiesina Uzzanese".

Emanuele Cutsodontis