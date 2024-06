La tradizione del Premio Zini. La scuola che forma al lavoro. Ecco i progetti degli studenti

Dopo tre anni dalla sua ultima edizione, e giunto adesso al 24° appuntamento della storia, è tornato ad essere celebrato il premio "Renzo Zini" organizzato dalla Fondazione "Barone de’ Franceschi" che vuole mettere in evidenza ragazze e ragazzi particolarmente meritevoli, delle classi quarte e quinte, dell’istituto "De Franceschi - Pacinotti" che si sono distinti nella presentazione di tesi riguardanti la valorizzazione di uno spazio verde o forestale piuttosto che l’agricoltura sociale fino alla gestione faunistica e la tutela del territorio. All’appuntamento era presente anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, insieme al sindaco Alessandro Tomasi, il presidente della Provincia Luca Marmo, la consigliera regionale Federica Fratoni e le associazioni di categoria accolti dalla dirigente scolastica Barbara Paggetti e dal presidente della Fondazione, Fabio Fondatori. "L’importanza di questo istituto lo si rivede nel legame col tessuto produttivo locale – le considerazioni del Governatore Giani – con il vivaismo, con l’agricoltura, con le foreste e con i fiori di Pescia. Fare il proprio percorso di studi in una scuola del genere significa preparare i ragazzi ad una grande prospettiva di lavoro legata all’economia principale di questo territorio". Alla cerimonia era presente anche Cristina Zini, figlia dell’ex preside Renzo Zini al quale è intitolato il premio, che ha ripercorso quello che il padre ha fatto per l’istituto e com’era il suo rapporto con gli studenti, con il corpo docente e quanto si è impegnato per far si che questa scuola potesse divenire un punto di riferimento specifico per Pistoia e non solo.

"E’ bello rinverdire la tradizione di questo premio – aggiunge il presidente della Fondazione, Fabio Fondatori – è sempre stata una festa dell’istituto che si apriva alla città con eventi e tanta gente in visita al nostro parco. La Fondazione ha questo scopo: aprire la scuola alle professioni e al mondo del lavoro come ogni istituto professionale dovrebbe fare. E le autorità presenti non sono qui a far passerella ma ad ascoltare e a tenere collegata la scuola al territorio, alle professioni e alla comunità. Perché una scuola chiusa in sé stessa, senza un fecondo rapporto con la comunità, specialmente per un professionale, è destinata a regredire". Il premio è andato ex aequo a due elaborati (con annessa vincita di 500 euro ciascuno): a Emma Cecchi e Vittorio Lancellotti Papi della classe quinta per il progetto "La selva delle calde", ovvero un percorso di testi e foto che conduce il lettore nel paesaggio montano e nel mondo contadino da contrapporre alla vita moderna frettolosa e caotica; il secondo a Cristian Vannucci della classe quarta con un progetto legato all’idroponica, ovvero la coltivazione delle piante fuori suolo. Sono state consegnate anche cinque borse di studio dedicate alla memoria dell’ex presidente della Fondazione Eugenio Fagnoni.

S.M.