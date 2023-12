La Toscana in Bocca un successo di sapori e record di beneficenza: "Grazie a chi ha donato"

Un evento elegante e di gusto che da anni riesce a mettere insieme, letteralmente allo stesso tavolo, il meglio della cucina toscana con la beneficenza. É stato un successo la nuova edizione de "La Toscana in Bocca" di Confcommercio, tenutosi a Toscana Fair in via Bonellina. A darsi appuntamento alla kermesse sono stati i migliori ristoratori della provincia di Pistoia e di Prato. Decine i professionisti del gusto che hanno deliziato gli oltre 240 ospiti con un menù prettamente toscano, passando dall’acquacotta e tortellini fino ad arrivare ad un gustosissimo cinghiale in umido. La buona cucina, i gusti decisi e lo stare insieme ma anche, soprattutto, la beneficenza a favore della Fondazione "Fro", acronimo per Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus, per sostenere la ricerca medica nell’ambito oncologico. A fine serata sono stati ben 14mila gli euro raccolti che andranno destinati alla ricerca sul cancro.

"Una serata densa di contenuti molteplici - ha commentato il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini - e che, per la grande partecipazione che ha raccolto, dimostra quanto le due province riescano a compattarsi quando entra in gioco la solidarietà. La presenza, graditissima, del sindaco di Prato Matteo Biffoni e del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ne è ulteriore conferma. Siamo molto felici e orgogliosi di quanto siamo riusciti a fare insieme ai nostri ristoratori: è una soddisfazione vedere una serata così riuscita che, oltretutto, riesce a fare del bene per la ricerca medica".

"Un grazie di cuore - ha detto il Presidente della Fondazione, Lorenzo Gori, dopo aver ricevuto l’assegno destinato alla Fondazione - a chi ha organizzato tutto questo, accordandoci un sostegno che adesso si rivela prezioso per i nostri investimenti a favore di chi, alle prese con il difficile percorso oncologico, necessita di assistenza costante". La beneficenza però è andata oltre. Durante la serata è stata svelata la data di una nuova iniziativa benefica, stavolta destinata al biblioteca comunale di Quarrata, pesantemente colpita dalla alluvione di inizio novembre. L’appuntamento, in programma al Toscana Fair il prossimo 25 gennaio, nasce dalla sinergia tra l’associazione "Pizza & piece" (su impulso di Manuel Maiorano) e La Toscana in Bocca. "Un evento, quello della Toscana in Bocca – osserva il presidente di Confcommercio, Gianluca Spampani – che è diventato un appuntamento fisso e che, stavolta, riveste un’importanza ulteriore perché alla beneficenza per la FRO si unisce quella per la città di Quarrata. Un territorio in cui le imprese dei nostri settori hanno sofferto molto e a cui vogliamo dedicare la nostra più sincera vicinanza in questo momento di difficoltà". La Toscana in Bocca 2023 è stata l’occasione di lanciare anche... la Toscana in Bocca 2024 che sarà organizzata in due eventi: uno a Pistoia ed uno a Prato. Per Pistoia si tratta di un ritorno atteso dal 2019: l’appuntamento sarà dal 25 al 28 aprile, nella storica location de La Cattedrale. Ancora in corso di definizione, ma confermatissimo, il programma su Prato, dopo il grande successo dell’edizione "zero" estiva al Castello dell’Imperatore.

Francesco Storai