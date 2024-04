La Toscana in Bocca. Un debutto da sogno per la settima edizione

Sorrisi, tanti piatti invitanti e gustosi e il piacere di stare assieme, ascoltando le storie e i racconti che si nascondono dietro i piatti presentati (in tutto trenta) dai ristoratori presenti presso lo spazio espositivo della Cattedrale ex Breda.

È iniziata con un’ottima risposta di pubblico la settima edizione de "La Toscana in Bocca – L’arte di assaporare", tornata a Pistoia a distanza di quattro anni dall’ultima volta. La kermesse, organizzata fino a domenica (orario 12-24) dal Consorzio Turistico Città di Pistoia e promossa da Confcommercio Pistoia e Prato, si è aperta con i vari saluti istituzionali. Sul palco sono saliti il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, il presidente di Confcommercio Pistoia e Prato Gianluca Spampani, il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, il vice presidente Vicario Fipe Confcommercio Aldo Cursano, i presidenti dei main sponsor, Nicola Ciolini per Estra e Alberto Banci per Banca Alta Toscana,nonché il gruppo di lavoro dei ristoratori.

"Respiriamo una bellissima energia per La Toscana in Bocca – le parole di Tempestini –. Operatori, partner, sponsor e istituzioni ci hanno aiutato ad organizzare un evento dove l’enogastronomia si manifesta, diventando un grande richiamo per il turismo. Per Confcommercio è un grande impegno allestire tutto questo, ma ci ripaga ampiamente il sorriso degli imprenditori e del pubblico".

Entusiasta per il ritorno della manifestazione a Pistoia si è detto Tomasi. "Mi piace evidenziare soprattutto la grande collaborazione tra aziende diverse, apparentemente in competizione, che si mettono insieme per mostrare le grandissime eccellenze della cucina toscana. Durante questa manifestazione ci saranno tanti momenti per approfondire i temi del cibo, della nostra cucina, dei prodotti tipici che rappresentano il valore aggiunto della nostra terra".

La giornata inaugurale è andata avanti all’insegna di degustazioni guidate, laboratori di cucina per i più piccoli e cooking show. Il divertimento è proseguito dopo cena con il live sul palco del gruppo Gary Baldi Bros. Tantissime le presenze registrate in Cattedrale.

E anche oggi il programma sarà ricchissimo. Dopo il pranzo tornano i Laboratori per piccoli chef (alle 15:30) con le "Tagliatelle Tuta Gold", a cura di Wonderpark. Alle 17, nell’Area Experience, è invece in programma un nuovo percorso degustativo, a cura dei produttori Coldiretti. Alle 18 Ais Pistoia terrà una Masterclass gratuita dal titolo "Montecarlo DOC: vino bianco senza neve. Accade ora", con la partecipazione del presidente del Consorzio del Montecarlo, Gino Carmignani. Si comincia poi con la serie di ospiti: il primo sarà Federico Fusca, che salirà sul palco alle 19:30. Dopo il talk, lo chef pistoiese, nota ’star’ dei social, siederà in giuria per il contest dei ristoratori, sfida che rappresenta uno dei momenti più attesi de "La Toscana in Bocca" (via alle 21:30) e che chiuderà questa seconda giornata, prima di lanciarsi in un weekend altrettanto ricco di sorprese culinarie e non.

Francesco Bocchini