La tendenza green fa centro. Audi, autonomia e prestazioni. E c’è più facilità di ricarica

Autonomia, prestazioni e facilità di ricarica. Sono le richieste della clientela che si avvicina all’auto elettrica. L’aumento delle colonnine di ricarica sul territorio nazionale, che ha portato secondo i dati dell’ottobre scorso ad avere quasi 50.000 punti sul territorio (47.228 dati Motus-e di ottobre scorso) ha determinato un ulteriore scatto in avanti nella diffusione di veicoli elettrici, che sono sempre più innovativi e più facili da ricaricare. Tra le novità di questo fine 2023, Audi è sicuramente il brand che più ha spinto sulla tecnologia.

La facilità d’accesso alla rete ad alta potenza avviene grazie al sistema Audi Plug & Charge (PnC) che rende il rifornimento elettrico più immediato di quello tradizionale a benzina o gasolio. Con la nuova dotazione sarà sufficiente cercare sul navigatore le colonnine ad alta potenza IONITY o ewiva e quindi collegare il cavo di ricarica. Sui modelli Audi Q4 e-tron e Audi Q8 e-tron si ha l’autorizzazione automaticamente e la ricarica parte senza bisogno di alcuna scheda o app.

L’autenticazione avviene mediante comunicazione crittografata al collegamento del cavo e il processo di rifornimento inizia senza ulteriori azioni. Per questo ricaricare in viaggio non è mai stato così agevole. Oltre alla tecnologia, la casa tedesca propone anche il servizio Audi charging, attivo in 31 Paesi europei, che permette di accedere a oltre 500mila punti di ricarica nel Vecchio Continente, dei quali oltre 31mila ad alta velocità (HPC), e a 38mila colonnine point in Italia. Di questi, oltre 2.350 con potenze uguali o superiori a 100 kW: una capillarità nella ricarica HPC che è da primato. Se l’approvvigionamento dalla rete diventa facile, contano anche il mezzo e il comfort della guida. Per questo la Q4 e-tron è uno dei modelli più venduti in Italia e nel mondo. L’evoluzione costante dei propri modelli full electric. Ha portato benefici su sterzo e sospensioni, e prestazioni più brillanti, oltre che una maggiore potenza di ricarica, una superiore efficienza e di un’autonomia ancora più elevata.

Il miglioramento della batteria da 77 kWh netti (82 kWh nominali) ha portato in dote più potenza di ricarica in corrente continua: è così possibile portare il livello d’energia dal 10% all’80% in 28 minuti. Le varianti a trazione integrale quattro possono contare su di una potenza massima di ricarica di 175 kW in DC, superiore di 40 kW al precedente modello.

Concorre alla rapidità di ricarica il precondizionamento della batteria in previsione del rifornimento ad alta velocità: una novità per la gamma Audi Q4 e-tron, condivisa con la Granturismo elettrica Audi e-tron GT. Altrettanto efficace la funzione di postcondizionamento. In questo caso, il sistema di gestione termica raffredda l’accumulatore qualora superi una determinata temperatura in seguito alla richiesta prolungata delle massime prestazioni o alla ricarica ad alto potenziale. Tutte le nuove versioni di Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron adottano al retrotreno un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) caratterizzato da potenza ed efficienza superiori rispetto al passato.

Audi Q4 Sportback 45 e-tron, vede l’autonomia raggiungere i 562 chilometri. Un risultato tanto più degno di nota considerando come sia la variante SUV quanto la Sportback in configurazione 45 e-tron 2WD possano ora contare su di una potenza massima di 286 CV, 82 in più rispetto alle precedenti versioni. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene così coperto in 6,7 secondi anziché in 8,5 secondi.