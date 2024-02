La tassa sui rifiuti sarà restituita. Il sostegno del Comune alle imprese

Il Comune conferma il sostegno alle imprese attraverso la restituzione della Tari versata. La richiesta per accedere al beneficio deve essere presentata entro la fine di questo mese di febbraio. All’agevolazione possono accedere anche le imprese che hanno subito danni a causa dell’alluvione dello scorso novembre. "Anche per il 2024 – si legge nella nota diffusa ieri dall’amministrazione – sono confermate le agevolazioni per le imprese del territorio di San Marcello Piteglio, da parte del Comune. Le agevolazioni da richiedere entro il prossimo 28 febbraio, riguardano: la restituzione della Tari, tassa rifiuti, ai piccoli esercenti di località periferiche (frazioni con meno di 500 abitanti) ovvero agli esercizi di vicinato (alimentari e non) nonché ai bar con superficie di vendita (alla quale ha accesso la clientela) non superiore ai 150 metri quadrati; la restituzione dell’Imu, imposta comunale sugli immobili, e della Tari alle aziende iscritte alla Camera di Commercio di nuovo insediamento o costituzione che aprano una sede operativa o un’unità locale nel territorio del Comune di San Marcello Piteglio; l’imposta dovrà essere versata a nome dell’azienda beneficiaria del contributo; la restituzione della Tari per le imprese già insediate in tutto il territorio comunale, che hanno incrementato l’occupazione nella propria attività, secondo l’indice Ula. Inoltre, la giunta comunale ha deliberato la possibilità di chiedere la restituzione delle Tari per le imprese che hanno subito danni documenta durante l’alluvione dello scorso 2 novembre, in questo caso potranno chiedere di accedere al beneficio le imprese che hanno presentato la richiesta danni sul "modulo C1" secondo le procedure della Regione Toscana.

Tutti i moduli e i dettagli per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito internet del Comune di San Marcello Piteglio. Ulteriori informazioni si possono richiedere all’Ufficio Tributi del Comune di San Marcello Piteglio, Palazzo Comunale via Pietro Leopoldo 24, primo piano. Telefono: 0573.621285 E-mail: [email protected]; aperto al pubblico nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13; sabato dalle 8.30 alle 12.30 e all’ufficio di Piteglio, Palazzo Comunale via Casa Nuova 16 , secondo piano. Telefono: 0573.637809; [email protected] aperto al pubblico il venerdì dalle 8 alle 13".

Andrea Nannini