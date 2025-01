La spalla sotto stretta osservazione. Il monitoraggio della Provincia

"Sul Ponte del Pontenuovo verrà installato nei prossimi giorni un sistema di monitoraggio specifico per verificare in tempo reale le condizioni della spalla del ponte", cioè per valutare se e quanto tale elemento della struttura sia danneggiato. Lo comunica la Provincia di Pistoia in una nota intitolata: "Proseguono i sopralluoghi sul cantiere a Pontenuovo, lungo la Montalese, per monitorare lo stato di avanzamento lavori che interessano la messa in sicurezza del ponte sul torrente Bure". L’installazione sulla spalla del ponte di un "sistema di monitoraggio specifico in tempo reale" è così spiegato dalla Provincia: "Dal 10 gennaio, giorno in cui la ditta incaricata dei lavori ha ripreso in consegna il cantiere, si sta procedendo con le operazioni per quanto possibile, in attesa della conclusione delle verifiche dell’interezza della spalla in questione con sopralluoghi, indagini e rilievi aggiuntivi. Nei giorni scorsi una squadra, debitamente formata, ha effettuato una serie di rilievi per verificare danneggiamenti a questo elemento del ponte, al quale è seguita la decisione precauzionale del monitoraggio".

La Provincia annuncia anche che "é prossima alla sistemazione via Soprabure, strada sulla quale ora impatta il traffico deviato dalla chiusura del ponte e che presenta numerose buche che si sono prodotte dall’intenso passaggio veicolare che insiste sul tratto stradale. Il servizio viabilità della Provincia sta individuando in queste ore l’azienda alla quale saranno affidati almeno due interventi di sistemazione da realizzarsi entro il 28 febbraio. Il materiale, messo a disposizione dal Comune di Pistoia, dovrà essere steso e adeguatamente compattato dalla ditta incaricata, in modo che possa offrire una maggiore durabilità anche se assoggettata a situazioni di pioggia intensa". Inoltre la consigliera con delega alla viabilità Lisa Amidei è in contatto con la Regione Toscana: "Per definire la possibilità di concessione di ristori agli esercizi commerciali la cui attività è stata necessariamente condizionata dalle operazioni al ponte. Gli aiuti economici verranno riconosciuti a lavori ultimati agli esercizi che avranno diritto di richiesta e ottenimento secondo i parametri stabiliti". Il ponte è stato chiuso per i lavori di consolidamento il 23 ottobre con un termine di riapertura fissato al 20 dicembre, poi con un’ordinanza del 19 dicembre la Provincia ha spostato il termine al 28 febbraio motivando la proroga della chiusura con una serie di imprevisti "non imputabili all’amministrazione".

G.B.