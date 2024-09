La sostenibilità ed il futuro. Storti e la sua filosofia del verde: "Gli alberi sono la nostra vita"

Un’ospite d’eccezione. Per parlare di sostenibilità. E’ Giovanni Storti sarà a Un Altro parco sabato 14 settembre dalle ore 18.30 in piazza del Duomo, per parlare con la giornalista scientifica Alessia Izzi della loro piattaforma Immedia, che mira a sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla sostenibilità.

Pistoia è la capitale europea del verde, quale pensate che sia, oggi, il ruolo che le piante rivestono nella vita delle città e delle persone?

"Le piante sono il passato, il presente e il futuro di questo Pianeta. Oltre a fornirci la metà dell’ossigeno di cui abbiamo bisogno per respirare (l’altra metà ci è gentilmente concessa dagli oceani), sono organismi viventi fondamentali per la nostra salute, per il nostro benessere mentale e fisico. Vivere a contatto con la natura porta notevoli benefici e, soprattutto in città, la presenza delle piante è in grado di migliorare significativamente la nostra vita. Basti pensare al tema del riscaldamento globale, delle stagioni sempre più calde che ci troviamo ad affrontare. Pensate, che la differenza di temperatura tra una zona urbana sprovvista di copertura arborea e una zona urbana più verde, può superare i 6 gradi. Non solo. Gli alberi sono organismi viventi fondamentali per la conservazione della biodiversità. È bello sapere che città come Pistoia, fanno del verde pubblico una questione importante, motivo di celebrazione pubblica.

Quali sono i principali comportamenti che ciascuno di noi può adottare per contribuire ad una cultura della sostenibilità diffusa?

"Spesso si pensa che da soli e sole, noi non possiamo fare la differenza. Non è così. L’interesse nei confronti dell’ambiente continua a crescere, soprattutto da parte delle generazioni più giovani. I comportamenti che possiamo adottare sono tanti e vanno dalla semplice riduzione dell’uso dell’automobile per spostamenti brevi all’interesse per ciò che acquistiamo durante il giorno. Parliamo di cibo, vestiti, oggetti di cui sarebbe sempre bene conoscere la storia, la filiera produttiva. Ogni scelta che compiamo durante il giorno è politica, è cosa pubblica".

Attraverso i social, con Immedia, diffondete un messaggio che può arrivare a milioni di utenti. Quanto è stato importate questo canale, e quanto lo sarà in futuro, per creare una maggiore consapevolezza in materia green?

"C’è un proverbio che dice: “Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano”. Ecco, immedia è un palcoscenico, un rifugio aperto a chi intende aiutarci a veicolare messaggi di sostenibilità e responsabilità ambientale, economica e sociale. Uno spazio per crescere insieme, condividere informazioni e consigli pratici, utili. Crediamo sia importante prendere una parte, stare e manifestare perché di ambiente, per l’ambiente, si parli e faccia sempre di più".