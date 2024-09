La solennità della Vestizione. I nuovi fratelli della Misericordia. Un mezzo intitolato a Gabrielli

Il 17 settembre è, per la Misericordia di Pistoia, occasione di fare festa: in questo giorno, infatti, ogni anno viene celebrata la ricorrenza di San Francesco Stimmatizzato, patrono dell’Arciconfraternita pistoiese, che diventa occasione perfetta per richiamare l’attenzione sui valori dai quali il sodalizio è nato e si è consolidato nel tempo. L’anniversario è ricordato rispettando i canoni di frugalità che contraddistinguono la vita della Confraternita, assecondando una ritualità proiettata in primis a dare attenzione alla persona, sia questa incarnata nel malato che ha bisogno di cure, come nel volontario che queste cure le presta. Lo ha ricordato monsignor Giordano Maria Favillini quando, al termine della messa in onore del santo patrono, nella chiesa della Vergine, ha benedetto il pane valorizzandone il significato di prezioso veicolo di fratellanza per alimentare lo spirito di accoglienza del volontario, investito della responsabilità di essere costruttore di fratellanza.

Come ogni anno, la commemorazione del patrono è anche diventata occasione per onorare l’impegno delle persone che offrono il proprio tempo prendendosi cura del prossimo con la vestizione dei fratelli, che si sono distinti per le loro attività.

Questa volta, ad accogliere la nuova veste sono stati Ermes Villani, Mario Tesi, Arianna Guarino, Sofia Santoro, Gianluca Meo, Isabella Sereni e Lorenzo Carobbi, commossi e orgogliosi di aver ricevuto questo simbolo di fedeltà e rispetto. Un attaccamento verso valori che diventano gesti concreti nell’avere quotidiana cura di chi ha bisogno di aiuto: anche rinnovando strumenti e mezzi necessari a farlo. Per questo motivo, al termine della messa è stato inaugurato un nuovo furgone attrezzato con un apposita rampa per poter trasportare persone disabili. E’ un impegno importante per la Misericordia, come ha spiegato il Presidente Sergio Fedi, e sostenuta in questo da Conad che, per voce di Maristella Di Raddo, ha espresso la soddisfazione di partecipare alle attività che permettono incanalare le risorse verso la comunità, attraverso la cura della persona: è sensibilità condivisa con l’associazione e valorizzata anche dalle parole del sindaco Alessandro Tomasi, presente all’evento. L’inaugurazione si è tenuta alla presenza dei figli di Gabriele Gabrielli, il volontario cui è stato intitolato il nuovo mezzo.

Più tardi è stato poi dato il benvenuto al nuovo segretario generale della Misericordia di Pistoia. Roberto Fratoni è andato in pensione per raggiunti limiti di età dopo 43 anni da dipendente e 32 da segretario generale dell’Arciconfraternita, dove resta come amministratore della Salute srl, ovvero il poliambulatorio di Villa Bianchi. Gli succede Simone Toccafondi, da dieci anni presidente dell’organo di controllo interno della Misericordia.

Alessandra Chirimischi