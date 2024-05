La sfida del verde. I ragazzi degli agrari da tutta Italia a Pistoia per tre giorni di prove

Ha preso il via ieri, all’Istituto De Franceschi Pacinotti di Pistoia, la Gara Nazionale tra Istituti Professionali Agrari con declinazione forestale. Approdata in città per la vittoria nella scorsa edizione di uno studente pistoiese, Vittorio Lancellotti Papi, la prestigiosa competizione di tre giorni che durerà fino a domani vedrà misurarsi sulle materie di indirizzo studenti in rappresentanza dei professionali agrari di tutta Italia per verificare la loro preparazione in materia di botanica, selvicoltura, economia agraria, agronomia, gestione, assestamento forestale e lingua inglese.

A corredo un convegno nazionale sulla formazione forestale nel Paese e una conferenza tecnico scientifica. Quello sugli organismi nocivi, vedrà la partecipazione del professor Francesco Ferrini, presidente del Distretto Vivaistico Ornamentale di Pistoia e di Giuseppe Corsini, presidente del Distretto Forestale di Pistoia.

"Questo evento nazionale è un riconoscimento importante per l’Istituto Agrario di Pistoia. Come Fondazione Barone de Franceschi – ha commentato il suo presidente Fabio Fondatori – siamo orgogliosi di essere partner di un’iniziativa di prestigio che vede studenti da tutta Italia cimentarsi in prove tecnico didattiche in materia forestale nei nostri parchi e nelle foreste pistoiesi".

Le operazioni di valutazione saranno svolte da un’apposita commissione costituita da docenti dell’istituto ospitante: saranno i professori Mariaelena Gherardi, Alessio Valdiserri, Martina Venturi, Cesare Colzi e Giacomo Trinci, e da Sonia Pratesi in rappresentanza del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati insieme al Tenente colonnello Daniela Scopigno, in rappresentanza dei Carabinieri – Biodiversità. Al termine della competizione, la premiazione dello studente del De Franceschi Pacinotti vincitore dell’edizione dello scorso anno, e verrà decretato il vincitore della presente. In programma oggi un convegno nazionale aperto a dirigenti, docenti e formatori sul tema "La formazione forestale in Italia, l’esame di Stato e le certificazioni ed il collegamento ed il confronto con il mercato del lavoro del settore forestale". Al termine, per i partecipanti, ci sarà una cena di gala offerta dalla Fondazione Barone De Franceschi al ristorante Toscana Fair dell’azienda vivaistica Mati.

"Un programma molto ricco per questa bellissima iniziativa che mi augurerei anche possa stimolare una vasta partecipazione, avendo anche cercato di informare il pubblico per far vedere le possibilità della scuola" ha detto Barbara Paggetti, dirigente scolastica dell’istituto De Franceschi Pacinotti.

"Il fatto che rende la manifestazione ancor più interessante, infatti, è che le prove sono realizzate da noi e sono aperte al pubblico – ha aggiunto Paggetti –. Quindi venendo c’è la possibilità di vedere anche le bellezze proprie della scuola e le sue attività. Cosciente che si possa trattare di argomenti settoriali, ma chiunque volesse venire sarà il benvenuto".

Gabriele Acerboni