La scuola verrà demolita. Parte il nuovo cantiere

Titoli di coda sull’edificio che ha ospitato la scuola primaria di Campo Tizzoro, con il suo carico di emozioni e ricordi. "Nella giornata di mercoledì 27 marzo gli alunni e il personale scolastico della scuola dell’infanzia di Campo Tizzoro – scrive il vicesindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini - hanno varcato per l’ultima volta la porta del vecchio plesso della scuola primaria, che dalla prossima settimana diventerà il cantiere su cui sarà realizzato il nuovo polo didattico del paese e i cui lavori termineranno nel 2027. La scuola primaria sarà trasferita fino a fine lavori presso il i locali del primo piano del vecchio asilo del paese in cui riprenderanno le lezioni la prossima settimana. In queste ore sono in corso tutte le operazioni di trasloco, già avviate nelle scorse settimane a cura degli operai comunali. Si tratta senza dubbio di un evento "storico" poiché per la prima volta da diversi decenni viene costruita un vero e proprio nuovo edificio scolastico". Appare curioso che la scuola "nuova" vada a sostituire l’ultima ad essere stata costruita nel Comune in questione, forse non con eccellente lungimiranza.

"D’altro canto – prosegue la nota - la scuola posizionata sul colle che sovrasta Campo Tizzoro, vecchia di circa 50 anni, è stata frequentata nel corso dei decenni da oltre 500 alunni e ha accompagnato tra personale scolastico, alunni e genitori l’esperienza di quasi un migliaio di famiglie. La nuova scuola in costruzione, come già ampiamente comunicato nei mesi scorsi, viene realizzata grazie a un finanziamento del Pnrr seguito dall’ufficio lavori pubblici del Comune, per un valore di circa 1.730.000 euro e permetterà di dotare il territorio di spazi didattici creati con criteri moderni". Più o meno le stesse cose che furono dette per la costruzione attualmente in via di smantellamento. Lo spostamento degli alunni nel vecchio asilo (delle suore) ha comunque dato vita a polemiche roventi, destinate a non assopirsi nel breve termine perché, salvo improbabili ripensamenti, darà vita a pluriclassi sia a Campo Tizzoro che a Maresca, che sarebbero state evitate concentrando i ragazzi, della primaria a Maresca e della materna a Campo Tizzoro.

"Da aprile e per i prossimi tre anni – conclude la nota del vicesindaco - proseguirà nell’immobile del vecchio asilo (costruzione realizzata quasi nove decenni or sono con eccellenti criteri edilizi tutt’oggi validi) l’attività della scuola dell’infanzia al piano terra e della primaria al primo piano. L’immobile del vecchio asilo è di proprietà del gruppo Kme che ha rinnovato il comodato al Comune e per questo l’amministrazione intende ringraziare sentitamente i proprietari. L’attività del trasloco e dei lavori di adeguamento è avvenuta con efficienza da parte degli operai comunali e con sinergica collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo, i docenti e tutto il personale della scuola".

Andrea Nannini