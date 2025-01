La scomparsa del pittore. Romano Rizzato

Se ne è andato in punta di piedi Romano Rizzato. L’artista milanese è morto il 20 gennaio nella sua casa di Uzzano. Pittore, ma anche illustratore conosciuto con lo pseudonimo Sergio, Rizzato nacque a Milano nel 1936 ma visse e lavorò tra la Lombardia e la Toscana dove aveva il suo studio a Uzzano.

La sua formazione nell’astrattismo vede un momento significativo nel 1959, a soli 23, quando incontrò il pittore Mario Radice, mentre come illustratore lo si ricorda soprattutto per la sperimentazione e l’applicazione di tecniche diverse. Rizzato (nella foto con Vittorio Sgarbi) si è sempre occupato di grafica editoriale e didattica estendendo poi in seguito i suoi interessi: "Occupandosi del linguaggio visuale della pittura – come si legge nella biografia – focalizzando l’idea come “tentativo“, sia di conseguire lo scopo di un’opera come atto nel campo dell’arte, sia nell’idea per un linguaggio visivo, atto che prende corpo dall’incontro con Mario Radice".

Molte e significative le sue opere. Tra gli anni ‘60 e ‘70 i suoi lavori evocano l’Optical art e l’Arte cinetica e si concentra sul bianco e nero. I suoi lavori rimandano a una concezione musicale del tratto e viene spontaneo paragonare il modo di dipingere di Rizzato all’opera del compositore. Nel 1973 é stato invitato dal pittore inglese Donald Mills a partecipare al Work-Group for Constructive Art di Antwerpen-Bonn.

Nei lavori degli anni ‘90 il colore prende lievemente vita. Usa anche materiali come il marmo, per realizzare una fontana da giardino, la lamiera per un progetto di venti metri lineari per una scuola media della provincia di Modena. Ha esposto le sue opere in Svizzera, Olanda, Francia, Germania, Bulgaria, Austria, Venezuela e Giappone.