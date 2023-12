La rottura è totale. Il sindaco tuona: "Rispetto per Pistoia". E quest’oggi si gioca

Rabbia, tristezza, impotenza. Sono questi i sentimenti imperanti nell’ambiente arancione dopo la tragica giornata di ieri. Giornata che lascia presagire un triste epilogo per le sorti dell’Unione Sportiva Pistoiese 1921. Sull’argomento è tornato a prendere posizione anche Alessandro Tomasi, che in serata ha diramato una nota: "Di fronte all’epilogo che emerge dall’ultimo dei tanti comunicati diffusi dalla Pistoiese – fa sapere il sindaco di Pistoia – è giunta l’ora di mettere un punto definitivo e chiaro su quanto sta accadendo nel rispetto della città di Pistoia, dei colori arancioni e dei tifosi, soprattutto di quanti – unicamente per amore della squadra – hanno continuato a supportare la società nonostante le palesi difficoltà. Le rassicuranti comunicazioni fatte sugli scenari futuri non hanno rispecchiato, nei fatti, le capacità effettive di questa proprietà – denuncia il primo cittadino –, che ancora oggi dice di essere in attesa di nuovi sviluppi societari. La nostra città merita rispetto – tuona –. In questi giorni abbiamo assistito all’ennesimo goffo tentativo della società di addossare colpe e responsabilità al Comune, un comportamento che conferma l’atteggiamento altalenante e poco chiaro nei rapporti con questa Amministrazione – conclude il sindaco –. Amministrazione che ha sempre risposto alla Pistoiese nel rispetto della normativa e dei regolamenti".

La rottura, insomma, è totale. Anche se i margini di intervento dell’Amministrazione appaiono ridotti, come storicamente è stato sempre sottolineato. Ci sarà dunque da attendere ancora e vedere quali saranno i prossimi sviluppi: verosimilmente anche gli ultimi giocatori senior rimasti daranno l’addio e ci sarà da capire se e come la Pistoiese riuscirà a finire la stagione. Intanto al Melani oggi si torna in campo, in un clima che si annuncia a dir poco surreale: alle 14.30 prenderà il via il match contro il Lentigione, ultimo del girone d’andata. Impossibile ipotizzare una formazione: certamente non ci saranno tutti coloro che hanno salutato definitivamente il club, ma anche gli atleti che al momento risultano ancora in rosa (Valentini, Salto, Pertica, Goffredi, Macrì, La Monica e Trotta) e stanno tutti benepotrebbero farsi da parte. In più ci sono quattro elementi squalificati (Davì, Costa, Diodato e Caponi), dunque è evidente che in campo potrebbe scendere un’infornata di ragazzi della Juniores per disputare una partita che potrebbe assumere contorni grotteschi e poco edificanti. Le nubi all’orizzonte sono nere, non da ora: difficilmente porteranno con sé qualcosa di buono.