"La Romagna sommersa" I vigili del fuoco in azione

Uno scenario apocalittico che toglie il fiato anche a chi ha visto più volte l’inferno. Per mestiere o, più semplicemente, per vocazione offrendo la propria forza (e anche tanto del proprio tanto cuore) per aiutare le persone in difficoltà. Sono numerosi i pistoiesi partiti alla stregua dell’Emilia Romagna per andare in soccorso delle popolazioni alluvionate.

I contorni dell’emergenza si stanno facendo sempre più terribilmente vasti. Nelle ultime ore, infatti, è salito il numero degli sfollati accolti nelle strutture: nella tarda serata di ieri il bilancio parlava di oltre 4.800 persone, cioè 1.700 in più rispetto al mattino, di cui 743 minori. Oltre 4mila nel Ravennate, 471 nel Bolognese, 300 nel Forlivese-cesenate e 32 nel Riminese per un totale di oltre 10mila evacuati.

Ma la conta non può dirsi finita. In azione per il soccorso alle persone ancora a rischio nelle abitazioni ci sono quasi 900 vigili del fuoco che nella sola giornata di ieri hanno garantito quasi 600 interventi, insieme a oltre 700 volontari della Protezione civile.

In questo grande esercito di angeli non potevano mancare, di certo, i nostri pompieri. Gli uomini del comando di Pistoia si sono messi in marcia appena la tragedia ha preso forma.

"Le operazioni di soccorso sono iniziate giorni fa e vanno avanti soprattutto sul versante Adriatico, più precisamente in Romagna e parte alta delle Marche – fanno sapere gli stessi in una nota stampa –. Le squadre della Colonna mobile regionale del comando di Pistoia si sono integrate ieri (mercoledì per chi legge, ndr) con l’invio di altre quattro unità con un funzionario, per il coordinamento di un posto di comando avanzato, e personale specializzato in topografia applicata al soccorso per il supporto al coordinamento degli interventi. Interventi che si stanno svolgendo nei territori delle province di Forlì e Ravenna". Intanto nella giornata di ieri i volontari della Misericordia di Quarrata hanno iniziato i preparativi per il rientro dopo giornate intense di grande impegno. Giornate durante le quali hanno fatto l’impossibile per aiutare, anche portando a braccio anziani e disabili rimasti bloccati nelle abitazioni per l’acqua. "Abbiamo lavorato notte e giorno – ha raccontato uno di loro, Paolo Meoni –. Mai visto niente di paragonabile".

elisa cap.