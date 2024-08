La ripartenza dell’Estra. Oggi le visite mediche. Lunedì tutti al lavoro. Una città alla finestra

È stata una lunga estate calda per l’Estra Pistoia. Il riferimento non è solo al colonnino del termometro che ha fatto registrare temperature altissime ma a tutto ciò che è successo dalla fine della scorsa stagione ad oggi. L’insediamento della nuova proprietà targata Rowan, l’addio di coach Brienza, lo smantellamento della squadra, la telenovela legata al nuovo allenatore e una costruzione del roster ’atipica’. Operazioni non indolori che hanno suscitato il risentimento della piazza e che ancora destano non poche perplessità.

Da oggi parte la nuova stagione con le prime visite mediche a cui verranno sottoposti i giocatori. Per quanto riguarda la truppa degli stranieri i primi ad arrivare in città sono stati Luka Brajkovic e Karlis Silins che erano a Pistoia già il giorno di Ferragosto, ieri si è aggregato anche Michael Forrest mentre oggi sarà la volta di Maverick Rowan e Elijah Childs. Eric Paschall raggiungerà i compagni tra qualche giorno, a preparazione già iniziata, una volta sbrigate le pratiche burocratiche per il suo arrivo in Italia. La squadra inizierà a lavorare, per la secondo volta consecutiva, al PalaMelo di Quarrata, a causa dell’indisponibilità del PalaCarrara dovuta ai lavori di straordinaria manutenzione che riguardano il parquet. Il palazzetto dovrebbe tornare di nuovo disponibile a fine mese (anche se il cartellone appeso fuori dall’area di cantiere riporta la data del sei settembre, ndr).

Per quanto riguarda il programma di questi primi giorni, da lunedì via agli allenamenti con la mattinata dedicata ai primi test attitudinali, poi le seduta seguiranno la normale routine ovvero con allenamenti, a porte aperte, sia la mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 17 alle 19 fino a venerdì. Il primo allenamento, dunque, sarà lunedì pomeriggio. Da capire se ci sarà anche il tifo organizzato. Sabato 24 i biancorossi scenderanno in campo per la loro prima partita amichevole contro la Libertas Livorno, che andrà in scena al PalaMacchia di Livorno alle 19.

L’aria che si respira in città è un mix tra curiosità e perplessità. La rivoluzione compiuta ha inevitabilmente scioccato i tifosi che non si aspettavano una cambiamento di rotta così netto dopo la splendida stagione dello scorso anno. Una reazione del tutto normale quella del popolo biancorosso che è rimasto spiazzato dalla decisioni prese dalla nuova proprietà. Il nuovo gruppo, quindi, avrà il compito, tra gli altri, di far ricredere i tifosi e far tornare l’entusiasmo che si è vissuto nella passata stagione con il PalaCarrara sempre sold out ad ogni gara dell’Estra. Al riguardo dal 24 agosto partirà ufficialmente la campagna abbonamenti "Il più grande Spettaholo", questo lo slogan scelto dalla società, con l’apertura della biglietteria ogni settimana dal mercoledì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30 con l’inizio della prima fase dedicata alla prelazione per i vecchi abbonati (sia chi aveva sottoscritto nell’estate 2023, sia chi ha fatto soltanto quello per il girone di ritorno). La campagna abbonamenti avrà un’altra data importante nel 24 settembre con l’inizio della consegna effettiva delle tessere da tenere in tasca ed esibire per tutta la stagione a tinte biancorosse. La prima fase arriverà fino al 7 settembre compreso mentre dal 9 settembre aprirà la vendita libera.

Maurizio Innocenti