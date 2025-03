La rinascita degli antichi sentieri lungo il percorso della Fap

Sono iniziati diversi interventi che saranno sicuramente apprezzati sia da cittadini che da turisti. Interessano il percorso Fap sul versante di Maresca e Campo Tizzoro, con lavori che completano quelli già svolti nel 2024 da parte degli operai comunali su altre parti del tracciato: il sentiero Piteglio-Ponte di Castruccio che attraversa anche l’area dei "tumuli", valorizzati dall’associazione Valle Lune, precedentemente danneggiato dal maltempo, ma parzialmente riaperto grazie all’intervento dei volontari di Croce Rossa e Cammino di San Bartolomeo e l’area delle Torri di Popiglio dove sono in corso lavori di pulizia e ripristino totale dei terreni intorno alle storiche Torri, resi possibili anche grazie alla disponibilità dei proprietari dei terreni. "I lavori – scrive il vicesindaco Giacomo Buonomini - includono la regimazione delle acque lungo i sentieri e le strade bianche, con rispristino di sciacqui e cunette, la pulizia da piante infestanti, il taglio di alberi caduti e la manutenzione con collocazione di nuovi tratti di staccionate in legno. Queste operazioni mirano a migliorare il decoro delle aree, dei sentieri e dei luoghi storici e a renderli nuovamente fruibili, seguendo la strategia dell’amministrazione comunale destinata alla valorizzazione e messa in sicurezza del territorio". Buonomini entra poi nel merito: "Grazie al progetto “Slow Line Routes“, finanziato dal Gal MontagnAppennino e gestito dall’Unione dei Comuni, sono stati resi possibili questi interventi, realizzati con competente professionalità da un’impresa locale. Tutte le zone interessate fanno parte del Cammino di San Bartolomeo dove il Comune di San Marcello Piteglio, in qualità di capofila di un ulteriore progetto che comprende anche i territori dei comuni di Abetone Cutigliano e Bagni di Lucca, sta lavorando a un programma di manutenzione straordinaria per completare il restauro dell’intero percorso".

Andrea Nannini