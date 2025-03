La ricorrenza della poesia insieme al Premio Ceppo

PISTOIALuoghi emblematici per la nostra città, culturalmente e socialmente, che si fanno "set" per ospitare la poesia, a celebrare una bellezza totale, quella che unisce natura, luoghi e parole in occasione di una ricorrenza istituita in tutto il mondo: 21 marzo, Giornata della Poesia. Doppia iniziativa del Premio Internazionale Ceppo, quest’anno dedicato alla poesia, il 21 e 22 marzo, rispettivamente una a distanza (con diffusione social) e una in presenza, alla Fondazione Poma (sabato, dalle 16 alle 18). Nell’ambito del progetto educativo Ceppo Poesia Arte Natura, realizzato in collaborazione con Fondazione Caript e con Coldiretti Pistoia, i poeti finalisti hanno fatto e faranno tappa in città per incontrare gli studenti del Liceo artistico Petrocchi. Nella giornata di venerdì saranno quindi diffuse sui social le clip video con le suggestioni dei poeti finalisti sulla Giornata Mondiale della poesia. Inoltre, verranno pubblicati online dei brevi video realizzati dietro le quinte, durante le interviste che i ragazzi hanno realizzato ai poeti sui loro libri. Si tratta di contenuti che hanno visto protagonisti luoghi particolari - il mercato Campagna Amica, il vivaio Serre Lotti, il parco delle magnolie del vivaio Panconi Osvaldo, la Pieve di Sant’Andrea, la Chiesa di San Giovanni e poi la Cattedrale di Pistoia – assieme ai ragazzi e alle ragazze e coi poeti Federico Italiano, Rosaria Lo Russo, Tiziano Broggiato, Andrea Donaera, Rebecca Garbin e Pietro Cardelli.

"Il risultato dei video realizzati – ha commentato Paolo Fabrizio Iacuzzi, presidente e direttore del Premio -. Ne è venuto fuori un invito a riflettere sull’importanza della poesia come strumento di espressione e connessione tra le persone. I poeti, con le loro parole, hanno saputo trasmettere ai ragazzi emozioni profonde, interagendo con il loro vissuto e stimolandoli a raccontarsi in prima persona". Il testimone passerà sabato 22 marzo (ore 16) alla Fondazione Poma di Pescia, ospite Loretto Rafanelli, Premio Ceppo Pistoia Capitale della Poesia, qui per presentare l’auto-antologia "Lo sguardo senza fine" (Jaca Book 2025). Non solo parole, ma anche musica: il compositore e pianista Antonio Bellandi presenterà in prima assoluta "Le lune di Sant’Anna" su poesie di Rafanelli e "Sogno" su libretto di Rafanelli, tratto dal "Sogno di un uomo ridicolo" di Dostoevskij. Rafanelli sarà voce recitante di due momenti. Poera, critico e drammaturgo, Loretto Rafanelli è risultato vincitore del Premio Ceppo Pistoia Capitale della Poesia 2025 per la sua poesia "che pur facendosi paradossalmente più prossima al silenzio e alla rarefazione, si rivela come testimonianza di una profonda esperienza umana e di una autentica ricerca poetica: è una ‘vita che dice di tante vite’, per riprendere un suo verso, vite essenziali e scabre come quelle del suo Appennino Tosco-Emiliano. Il silenzio, l’attesa e il viaggio sono le parole chiave della sua poesia, nella quale la memoria e la storia sono al centro". l.m.