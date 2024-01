La ricetta di Baiano: "Conta avere fame"

"Abbiamo fatto due vittorie ma siamo ancora lì a lottare con le altre squadre, non possiamo mollare un attimo". Francesco Baiano ha lo spirito battagliero in vista di un derby molto atteso in casa Aglianese. Neroverdi favoriti contro la Pistoiese? Baiano non vuole sentirne parlare. "In una partita secca può succedere di tutto. La Pistoiese ha cambiato tanto, ma abbiamo cambiato tanto anche noi. Non sono andati via giocatori qualunque, ma elementi dai quali alla vigilia ci si attendeva un contributo determinante per vincere il campionato. Ma in queste categoria più che le stelle contano i giocatori che hanno fame. Ora siamo tornati ad essere una squadra che deve salvarsi con carattere e senza distrarsi un attimo". Ora questa Aglianese ha le caratteristiche che vuole Baiano: determinazione e verticalità nel gioco. "Sono le cose che chiedo alla squadra e da cui non si può prescindere".

Le due nuove punte nuove, Mascari e Della Pietra sembrano aver interpretato subito le idee di Baiano. "Abbiamo fatto solo 12 allenamenti e non possiamo trarre conclusioni per le quali non bastano sei mesi di tempo, ma la cosa che mi piace di questi attaccanti è la loro umiltà e come si sono messi a disposizione della squadra". Come sta il difensore centrale Iacoponi? "Vedremo se potremo recuperarlo, lui sta lavorando per esserci ma dobbiamo vedere ancora se potrà giocare. Comunque ho molta fiducia in Fiaschi, il giovane del 2004 che è entrato domenica scorsa".

I due derby consecutivi con Pistoiese e Prato potrebbero aprire scenari diversi per il campionato dell’Aglianese? "Noi dobbiamo pensare gara dopo gara, poi vedremo ma va considerata la difficoltà estrema di questo campionato".

Baiano conserva ancora un legame affettivo con la Pistoiese? "Naturalmente, dopo due anni che ci ho giocato provo un grande affetto per i colori, per il pubblico e per la società, domenica per 90 minuti sarò avversario ma poi continuerò a sostenere la Pistoiese come tutte le squadre in cui ho giocato".

