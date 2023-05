La Provincia c’è Le dimissioni ce lo ricordano

Gabriele Galligani

Allora c’è vita in consiglio provinciale. Il recente mini scossone dato dalle dimissioni dal sindaco di Ponte Buggianese, se non altro hanno ricordato l’esistenza di queste ente sempre più in difficoltà, sia dal punto di vista finanziario che politico. Un soggetto, "nè carne, nè pesce", pe dirla in maniera popolare. Lasciato in mezzo al guado da chi ne voleva la soppressione.

Le dimissioni di Tesi dalla delega alla viabiità, la più importante tra le poche rimaste all’ente, rappresentano un momento non banale, all’interno del consigio provinciale, anche perchè arrivano alla vigilia delle elezioni per il rinno delle cariche che si terranno il 1 luglio.