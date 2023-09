La poesia e la filosofia di Carifi Un flash mob per onorare il maestro

Poesia e filosofia, praticate, studiate, approfondite, divulgate per tutta la vita, solo e soltanto per quell’amore di verità che ha contraddistinto e tuttora contraddistingue la sua ricchissima produzione, a tutti gli effetti patrimonio collettivo di inestimabile valore. Essere concittadini del grande poeta pistoiese Roberto Carifi è per ognuno nient’altro che un onore: ecco perché a celebrare il suo compleanno, l’11 settembre prossimo quando Carifi compirà 75 anni, arrivare un’iniziativa nata dal basso e che con la città e i suoi abitanti vuole condividere il senso, la partecipazione. A gettare il seme Andrea Massaini che di Carifi è da sempre grande estimatore, nella convinzione che la forza dell’apprezzamento e dell’amicizia non possa spegnersi, ma anzi debba trovare nuova espressione. È così che nasce l’intenzione lunedì, alle 19, sul Globo, di dar vita a un movimento spontaneo, un flash mob, all’insegna della pace e dell’improvvisazione, destinato a durare quel tempo che serve per dire ‘auguri’ al poeta, celebrandolo per quel suo essere tra i più grandi poeti contemporanei. "Da sempre conosco e apprezzo Carifi – racconta Massaini – e l’intenzione di celebrarlo si era già manifestata in occasione del suo settantesimo compleanno. L’occasione passò, ma non stavolta che Roberto di anni ne compie 75. L’unica formula che ho trovato consona è stata quella del flash mob. Mi piacerebbe che potesse anche lui partecipare anche se sono ben consapevole delle difficoltà oggettive o che quantomeno potesse collegarsi telefonicamente con noi, aiutati in questo dal cugino di Roberto, Luigi Brunetti. Sarebbe un modo per dimostrare che nessuno dei suoi concittadini si è dimenticato di lui. Riportarlo al centro, nella sua città, dove ha insegnato a generazioni di studenti. Lui, un globino eccellente".

Il ritrovo sarà arricchito dalla lettura di una poesia che Massaini conserva da qualche anno: "Si tratta di un testo breve, inedito e particolare dal titolo ‘Il paese del nulla e dell’infinito’ che Carifi ci dedicò privatamente nell’ambito di un’iniziativa della Vannucci Piante. Ma sono assolutamente aperto a qualsiasi altra incursione o contributo voglia aggiungersi sul momento. Credo molto importante iniziative come queste. Io considero Carifi nostro concittadino illustre. Sarebbe bello che a questo momento potesse far seguito in futuro una sorta di percorso verso il riconoscimento pubblico e ufficiale del valore del suo far poesia e dunque cultura".

linda meoni