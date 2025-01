La Pistoiese vuole il pokerissimo. Cittadella e Progresso nel mirino

PISTOIACompletare il pokerissimo ed arrivare alla sfida di Ravenna del 26 gennaio col vento in poppa. E’ questo l’obiettivo che ha messo nel mirino la Pistoiese, che ha iniziato il 2025 battendo in casa il Fiorenzuola e che domenica sarà ospite in Emilia-Romagna della Cittadella Vis Modena. La settimana seguente gli arancioni ospiteranno il Progresso, prima del big match sul campo della compagine ravennate che chiuderà il primo mese del nuovo anno. Il tecnico Alberto Villa ha sempre ribadito la necessità di pensare partita per partita, ma alla luce del calendario sulla carta morbido viene naturale pensare che la Pistoiese abbia le carte in regola per portare a casa sei punti nelle prossime due uscite e completare il pokerissimo di vittorie consecutive, inaugurato il 15 dicembre scorso in quel di Corticella.

Domenica, alle 14:30 allo stadio "Allegretti" di San Damaso, la squadra arancione sarà ospite di una Cittadella in crisi di risultati, reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare e soprattutto da un curioso episodio che l’ha vista protagonista nell’ultima partita a Piacenza. Sul finire del primo tempo, dopo un parapiglia in cui è rimasto coinvolto il portiere modenese Piga, è stato espulso Boccaccini, difensore della stessa Cittadella. Una topica riconducibile ad un probabile scambio di persona da parte del direttore di gara, che stando alla dirigenza modenese avrebbe confuso il portiere della Cittadella con quello del Piacenza. Non secondo il giudice sportivo però, che ha respinto il ricorso della compagine biancazzurra omologando la vittoria ottenuta sul campo dai piacentini.

Intanto nella giornata di ieri la Pistoiese ha svolto una seduta di analisi video e tornerà in campo nel pomeriggio odierno e in quello di venerdì a Chiazzano per il consueto allenamento pomeridiano. Nei giorni scorsi il club arancione ha anche comunicato l’addio di Alessandro Tascini, che ha risolto il contratto che lo legava alla Pistoiese.L’attaccante umbro, prossimo ad accasarsi al Flaminia Civita Castellana, termina quindi la propria avventura all’ombra del Melani con 13 presenze e nessuna rete all’attivo.

Michele Flori