La Pistoiese si rafforza: Alessandro Quoiani nuovo responsabile commerciale e marketing

La Pistoiese ha un nuovo responsabile dell’area commerciale e marketing. Si tratta di Alessandro Quoiani, 59 anni. In un momento molto delicato dal punto di vista societario e anche per quanto riguarda i risultati sul campo, la società arancione allarga la squadra societaria co un nuovo personaggio che si occuperà dell’aspetto della promozione commerciale della Pistoiese e anche del settore marketing.

Alessandro Quoiani vanta una lunga carriera nel mondo del calcio. Romano, di 59 anni, Quoiani ha iniziato la stagione al Manfredonia, società che ha salutato recentemente. In passato, ha lavorato anche all’Acireale, al Como, al Foggia, al Teramo e all’Ancona, anche se il suo percorso professionale è cominciato alla Lazio nell’era Sergio Cragnotti.

Nel club capitolino, Quoiani è tornato anche negli anni successivi, scelto da Claudio Lotito per lavorare per quanto riguarda l’attività del settore giovanile biancoceleste. Infine, è stato anche presidente della formazione del Tanas Casalotti.