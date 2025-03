La ’Partita applaudita’. Ragazzi e genitori insieme: "Il calcio è una scuola di vita"

"Partita applaudita" per valorizzare il rispetto e il vero spirito del calcio. Nel weekend di sabato primo marzo e domenica 2 marzo, nei campi sportivi della Toscana è andata in scena, per la categoria 2011 Under 14, una partita (ad Agliana tra AM Aglianese e La Querce) che per la prima volta ha visto protagonisti, oltre ai ragazzi, anche i genitori con il ruolo fondamentale di applaudire e incitare i ragazzi. La "Partita applaudita" è un progetto che nasce con un obiettivo semplice ma fondamentale: riportare il vero spirito del calcio sui campi dei nostri ragazzi. La lista civica Avanti Tutta, di concerto con tutta l’amministrazione comunale, ha portato in consiglio una mozione (approvata all’unanimità) per aderire a questo importante e significativo progetto per sensibilizzare tutti su un tema importante come quello dei valori e del rispetto nello sport. "Il calcio – afferma il consigliere delegato allo sport Tommaso Allori – è una scuola di vita, un luogo dove i giovani imparano non solo a giocare, ma a crescere, a rispettare le regole, i compagni, gli avversari e, soprattutto, sé stessi. Ma tutto questo ha bisogno di un ambiente sano, sereno e positivo. Il ruolo dei genitori – prosegue Allori – è centrale perché sono il primo esempio per i figli. Un applauso, per quanto simbolico, può cambiare tutto. Non si tratta solo di vincere o perdere, ma di educare al rispetto e alla passione per il gioco. Occorre ricordarsi che prima di tutto, in campo, ci sono ragazzi che stanno imparando a sognare e a divertirsi. Bisogna fare in modo – conclude – che i loro sogni siano accompagnati dal nostro sostegno".

Piera Salvi