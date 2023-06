La nuova vita delle sedie dell’ex cinema Italia diventa una mostra

Dopo aver acquistato il Cinema Italia, l’Accademia della Bugia mise in vendita le "seggiole" su cui generazioni di spettatori si erano seduti, al fine di sostenere le spese per il recupero del fabbricato. Adesso diventano protagoniste di un progetto: l’idea è dell’Accademia della Bugia de Le Piastre e porta il titolo: "quando le sedie diventano una mostra". Il sodalizio lancia un invito a tutti coloro che hanno acquistato una delle poltroncine di legno dell’ex Cinema Italia, ora in corso di restauro: "Fotografatele nel loro nuovo ambiente e le metteremo in mostra". In programma anche una cena di inaugurazione della mostra che sarà affissa a Le Piastre nei giorni del 47° Campionato Italiano della Bugia, in programma i prossimi 5 e 6 agosto. Nel più puro stile piastrese, sempre sospeso tra ironia e nostalgia, tra futuro e dubbi sul come costruirlo, anche le "seggiole" diventano cultura. Questo sembra essere l’elemento che caratterizza questa nuova idea, normalmente originale, dell’Accademia.

"Chiediamo – spiega il magnifico rettore dell’Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini – a tutti coloro che hanno acquistato una delle circa 300 poltroncine di legno che accoglievano gli spettatori nell’ex Cinema Italia, di fotografarle nel loro nuovo ambiente, e di inviarci la foto, con o senza proprietario seduto. Vogliamo farle diventare protagoniste di una mostra che allestiremo nell’accogliente spazio delle vie del paese". Per quanto la cosa sia d’importanza marginale, sono previsti anche premi per le fotografie più belle. "La loro vendita risale a circa un anno fa, quando il sodalizio piastrese lanciò l’idea di cedere le sedute del cinema da poco acquistato in cambio di un contributo. Fu un successo insperato, grazie ad oltre 100 acquirenti e in poco meno di un mese le oltre 300 sedie furono cedute e sono andate ad abbellire abitazioni, negozi e uffici di ogni parte d’Italia. Ci siamo chiesti che fine abbiano fatto le poltroncine in legno dell’ex Cinema Italia. Da qui l’idea di coinvolgere i nuovi possessori ai quali chiediamo di autoimmortalarsi o di farsi immortalare magari in una posa ironica e simpatica, ma rigorosamente insieme alle storiche sedute". Le immagini dovranno essere inviate entro il prossimo 30 giugno a [email protected] con una risoluzione di almeno 300 dpi poi saranno affisse per le vie del paese a partire dal 29 luglio, data in cui sarà organizzata una cena di inaugurazione.

Andrea Nannini