La nuova fisica e l’intelligenza artificiale

Gli esperimenti di fisica delle particelle producono enormi quantità di dati ottenuti registrando e processando i segnali provenienti dai rivelatori; ciò avviene per mezzo di potenti centri di calcolo posti anche a migliaia di chilometri di distanza dagli esperimenti. Si è parlato di questo e molto altro nel primo appuntamento della terza edizione degli incontri del Venerdì, nella la sede di Uniser. Un incontro sul tema "Intelligenza artificiale e fisica delle particelle elementari", coordinato da Giacomo Poggi del consiglio di amministrazione di Uniser e con gli interventi di Lucio Anderlini della sezione fiorentina dell’Istituto nazionale di fisica nucleare e di Matteo Barbetti del Centro nazionale dell’infn di bologna. la fisica delle particelle studia le componenti fondamentali della materia e il modo in cui esse interagiscono. L’obiettivo di queste ricerche è il confronto dei dati raccolti con i modelli teorici oggi disponibili, sia per verificarne la attendibilità, sia per migliorarli sia per individuare possibili indizi di "nuova fisica". Per far ciò è di cruciale importanza riuscire a simulare in dettaglio questi grandi esperimenti.