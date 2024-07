La nuova avventura del Pistoia Women C5

"L’Asd Pistoia Women C5 è nata con la volontà di concentrarsi sul ramo femminile del Futsal Pistoia, con un progetto ambizioso e di più ampio respiro che abbia come protagoniste le nostre tesserate. Ringraziamo il Futsal Pistoia, con il quale abbiamo passato anni bellissimi togliendoci più di qualche soddisfazione: facciamo al club un grande in bocca al lupo". È la prima uscita pubblica della nuova società che dovrà raccogliere l’eredità del futsal pistoiese, perlomeno per quanto concerne la parte femminile.

Una nuova avventura con una nuova proprietà ed una nuova compagine sociale a quanto pare, anche se del progetto dovrebbero far parte anche alcuni ormai ex-dirigenti del Futsal Pistoia. La nuova formazione, salvo sorprese, dovrà ripartire dalla Serie C. La dirigenza non ha a dirla tutta perso la speranza di disputare nuovamente la Serie B dopo il torneo di vertice disputato nei pochi mesi fa è proprio nelle scorse ore è stata annunciato la prima nuova giocatrice del nuovo corso: si tratta della laterale Lioba Bazan Villanueva, ex Roma, che ha comunque deciso di scendere in C. "Ho firmato con Pistoia per giocare la Serie B è vero – ha commentato - ma dopo quello che é successo e qualche riflessione non mi è sembrato giusto lasciare una società, che da sempre ha creduto nelle mie qualità, in difficoltà. Se posso essere di aiuto alle ragazze e al club per tornare dove meritano lo faccio senza problemi. Indipendentemente dalla categoria".

Se le donne ripartiranno quindi con una nuova avventura agonistica, non arrivano riscontri certi dalla componente maschile retrocessa poche settimane fa dalla Serie A2 Elite. Emiliano Biagini resta formalmente l’allenatore della prima squadra, ma il rischio che non abbia più giocatori da allenare non è al momento stato escluso del tutto. L’avventura del club potrebbe essere al capolinea: l’impressione è che servirà un colpo di genio per ricominciare a certi livelli.

Giovanni Fiorentino