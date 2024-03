La nevicata riporta il sorriso, ma la speranza è riposta nel freddo

La nevicata della scorsa notte ha riportato almeno l’ombra di un sorriso sui volti degli operatori dell’Abetone. "Non si è trattato di una grande nevicata – commenta Rolando Galli della Società Abetone Funivie – però bella e sufficiente a ridare sciabilità alle piste. Ora dobbiamo sperare che il meteo non ci tradisca e possiamo mettere un altro strato di neve prodotta dai nostri cannoni su quella che ci ha regalato la natura, naturalmente incrociando le dita e con gli occhi puntati sul termometro. Se continua a piovere diventa difficile tutto, se invece c’è abbastanza freddo possiamo finire la stagione limitando i danni. Nelle prossime settimane il clima ci deve dare una mano anche perché siamo nell’imminenza delle gare del Pinocchio sugli Sci che si terranno dal 22 al 28 marzo, e il Pinocchio è un appuntamento straordinario. Questa è l’edizione numero 42: una delle manifestazioni più longeve e attrattive che, grazie alle finali nazionali e internazionali richiama un grandissimo numero di persone, a cominciare da atleti e accompagnatori". La sottolineatura di Galli richiama l’attenzione sulla necessità di dare continuità e valore a tutte le manifestazioni che vengono organizzate all’Abetone durante tutto il corso dell’anno. "La stagione – prosegue Galli – è iniziata bene con la nevicata dell’Immacolata, poi però è stato un prosieguo disastroso, con la pioggia che ha puntualmente cancellato le deboli nevicate che si sono susseguite. Adesso possiamo solo sperare che le ultime settimane portino un poco di sollievo". In effetti dopo la bella nevicata che aveva fatto pensare a un inverno vecchio stile la neve si è fatta desiderare. E’ giusto però rilevare che gli operatori hanno saputo utilizzare al meglio le poche opportunità che l’inverno ha offerto. Rimane aperto il capitolo ristori, ma di questo ne parleranno i fatti, ora la cosa più importante è arrivare alla Pasqua al meglio delle possibilità.

Andrea Nannini